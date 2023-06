Narcotest: cómo funciona y cuánto dura la presencia de las drogas en el cuerpo

14 de Junio de 2023

En las recientes fiscalizaciones, Carabineros aplica no solo un alcotest a los conductores, sino que también un examen de narcotest, para saber si consumieron drogas o no.

Molestia causó en el periodista Julio César Rodríguez el caso del conductor que fue detenido el lunes por Carabineros luego de que diera positivo en el narcotest, tras haber consumido marihuana el viernes anterior.

Frente al caso, el rostro de Chilevisión preguntó en pantalla: “¿Qué es lo que mide el narcotest?“.

Para responder a la pregunta del periodista, EL DÍNAMO contactó expertos para conocer cómo funciona y qué mide el aparato que emplea Carabineros durante las fiscalizaciones a los conductores, pero también para saber cuánto dura tanto el efecto como la presencia de las drogas en el cuerpo.

“El narcotest que se emplea en Chile es de fabricación alemana y es de la marca Draeger“, reveló en primer término el jefe de docencia de la Prefectura SIAT de Carabineros, capitán César Sandoval.

El uniformado explicó que “a diferencia del alcotest, en que el conductor sopla en un aparato para conocer la cantidad de alcohol que está presente en su sangre, el narcotest utiliza una pequeña muestra de saliva de la persona para determinar la existencia o no de drogas en el organismo“.

“El narcotest solamente indica que hubo un consumo de droga, pero no indica cuándo fue ni en qué cantidad”, recalca el capitán

“Con esta misma muestra, es el Servicio Médico Legal el que establece cuál es la droga y en qué cantidad está presente en el organismo de la persona, a través de exámenes mucho más precisos”, detalló.

¿Cuánto tiempo?

Y es precisamente el tema del tiempo que pasó entre el consumo y la aplicación del narcotest, al que aludía Julio César Rodríguez en su comentario en el matinal de Chilevisión.

“Lo que está penalizado no es si fumas o no, tampoco si tomas o no. Lo que está penalizado es si vas conduciendo bajo los efectos de las drogas”, enfatizó en pantalla.

Al respecto, el director de Medicina y vicedecano de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, el doctor Luis Jaime Gaete, explicó que “el efecto de las drogas en quien la consume es variable, dependiendo de la dosis y condición de dependencia y el tiempo que lleva consumiendo“.

“En todo caso, el efecto estimulante es muy corto y habitualmente su efecto dura minutos, por lo que las personas adictas repiten dosis, dependiendo de su disponibilidad y necesidad de consumo”, complementó.

Aclarado lo anterior, el doctor Gaete precisó que en el caso del alcohol, por ejemplo, su presencia en la sangre dura 12 horas; en la orina permanece por 5 días, y en el cabello durante 90 días.

Respecto de las drogas que detecta el narcotest, el académico revela que en el caso de la marihuana, su presencia permanece en la sangre por 15 días, en la orina por 30 días y en el cabello por tres meses.

La cocaína, en tanto, está presente en la sangre durante 48 horas, en la orina por cuatro días y en el cabello por 90 días.

En el caso de las anfetaminas, se detecta en la sangre hasta 12 horas después de su consumo, en la orina permanece por 3 días y en el cabello durante 90 días.

Por último, el doctor Luis Jaime Gaete recalcó que “no existe forma alguna de evitar que alguna droga aparezca en narcotest. No hay antídotos que supriman su permanencia y tampoco acelerar la salida del organismo. Todos son mitos y son falsos“, cerró.