Alcalde de Talagante y una familia exigen disculpas por vincular a niño en noticia falsa sobre el presidente Boric

27 de Junio de 2023

A pesar de la emergencia climática, las fake news que difundieron sectores de oposición y algunas figuras de derecha no pasaron inadvertidas durante los últimos días.

Compartir

Más de 13.300 personas damnificadas y prácticamente 1.500 viviendas se vieron afectadas por los sistemas frontales que azotaron la zona centro y sur de Chile durante los últimos días. Por esa razón, el presidente Gabriel Boric adelantó su regreso desde la Antártica para visitar a los afectados de varios sectores de la Región de O’Higgins y de la Metropolitana.

Talagante fue uno de los primeros sectores donde estuvo el mandatario mientras los vecinos comenzaban a trabajar en las labores de limpieza y reconstrucción tras la salida del Río Maipo y las fuertes precipitaciones. En esa comuna, la máxima autoridad del país se presentó ante los medios de comunicación acompañado del alcalde, la delegada presidencial Constanza Martínez, el ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social y un par de niños que habitan la zona.

Esta figura motivó críticas por la presencia de menores de edad e, incluso, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que ellos pertenecían a Mejor Niñez, el ex Sename. Sin embargo, esta situación era completamente falsa a pesar de que la ex convencional republicana Teresa Marinovic y el fundador de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín compartieron esta información que no es verídica.

La Defensoría de la Niñez desmintió este nuevo capítulo de fake news en torno al Gobierno y emitió una declaración que luego fue confirmada por el jefe comunal talagantino. “Nos indican que el niño no pertenece a ningún programa de dicha institución y que su madre autorizó su participación ya que quería estar con el presidente. No hay vulneración de derechos en ese contexto”, confirmaron.

Exigen disculpas en Talagante

Frente a estas acusaciones sin confirmación que fueron difundidas en medio de la visita de Gabriel Boric a la zona afectada, el alcalde Carlos Álvarez (PS) de Talagante exige disculpas por esta información derechamente falsa.

“El problema esta vez es que han dañado a uno de los menores que se ha sentido muy mal con los comentarios que se han dado en redes expresadas por adultos inconscientes de las consecuencias de sus dichos. Entiendo que es político, pero esta vez dañó a un menor de edad que ayer estaba feliz de acompañar al presidente”, dijo el alcalde Álvarez.

“Ambos niños contaban con el consentimiento de sus familias. Estaban felices de compartir con el presidente de la República con la ilusión propia de un niño, que no hace distinciones que hacemos los adultos como los tuit que se leen. Están orgullosos como habría estado cualquier niño o niña de estar al lado de la máxima autoridad del país, que en esta ocasión es el presidente Boric“, dijo la autoridad local.

“Quiero recordarles las palabras de mi abuela Rubila que demuestran falta de sabiduría de algunos: palabra y piedra suelta no tiene vuelta. Deberían, a lo menos, editar y pedir disculpas. Y esto me lo pidió la mamá de uno de ellos“, cerró.