Comunidad Cobre: Conoce la historia de Los Bronces Integrado tras su aprobación unánime en el Comité de Ministros y sus compromisos

5 de Julio de 2023

El programa conducido por Eduardo Fuentes y presentado por Anglo American, abordó los diversos desafíos, estudios y compromisos que permitieron darle continuidad operacional al proyecto minero.

En abril de este año, el proyecto Los Bronces Integrado (LBI) fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité de Ministros, dando así luz verde a uno de los principales proyectos de futuro de la gran minería del cobre en Chile.

Un proyecto que busca reemplazar parte del mineral extraído actualmente por otro de mayor contenido de cobre, con el fin de sostener los niveles de producción en el tiempo y mantener la vida útil de la mina hasta el año 2036.

Esto fue compartido en el programa Comunidad Cobre, conducido por Eduardo Fuentes y presentado por Anglo American, donde el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la empresa minera, Juan Pablo Schaeffer, entregó detalles acerca del diseño de la mina subterránea sin impacto en superficie -que es una parte del proyecto-, la forma en que sus obras buscan repotenciar el sistema de recirculación de agua, la propuesta de implementar medidas en pos de mejorar la calidad del aire a nivel regional, entre otros.

“Estamos con el compromiso de hacer el mejor proyecto posible. Como sabemos todos, la minería es clave para la descarbonización de la matriz energética y del mundo. Y en ese sentido, estamos muy comprometidos por hacer el mejor proyecto”, declaró Schaeffer.

La futura fase subterránea de Los Bronces incorporará un innovador método de extracción por bloques, que posteriormente serán rellenados para asegurar la estabilidad de la superficie, y así no afectar los glaciares cercanos ni al Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.

El ejecutivo agregó que “para darle viabilidad y sustentabilidad a un proyecto minero en un territorio, hay que permitir que las comunidades sean escuchadas, participen en el codiseño, levanten sus aprensiones, sus preocupaciones y, finalmente, de que el proyecto no solamente responda a lo óptimo ingenieril, sino que también desde el punto de vista comunitario”.

Por su parte, Claudio Nilo, gerente de Permisos de Anglo American, complementó que “este proyecto fue diseñado a través de un proceso de diálogo que tuvimos con comunidades durante tres años. Nos respaldamos en investigaciones de casi diez años, en que se analizó toda la data del entorno en el cual nos desarrollábamos. Por lo tanto, estamos haciendo una minería que protege cada uno de estos componentes mencionados”.

Compromisos medioambientales

El acuerdo unánime del Comité de Ministros de aprobar esta iniciativa, tuvo en consideración una serie de medidas adicionales que la empresa había propuesto voluntariamente. Entre ellas, destaca aumentar a un 150% la compensación de emisiones asociadas al cumplimento normativo requerido por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA), para lo cual, una de las alternativas es el recambio masivo de calefactores a leña por eléctricos alrededor de la ruta G-21, la principal vía de acceso al proyecto. En relación con el transporte de trabajadores, se propuso disminuir viajes diarios y sustituir buses de combustión por eléctricos.

Rodrigo Barra, gerente de Control de Proyectos Ambientales de Anglo American, señaló que “el proyecto Los Bronces Integrado cuenta con un plan de compensaciones que implica pavimentar cerca de 20 kilómetros en la ruta G-245, aspirar diariamente el polvo en suspensión en la ruta G-21, dos estaciones de monitoreo para compartir públicamente los registros de las emisiones y reemplazar calefactores a leña de la Región Metropolitana por calefactores eléctricos, que implica una inversión de 85 millones de dólares”.

Los Bronces Integrado, además, establece dentro de sus criterios principales que no va a consumir más agua fresca adicional. “Nosotros no estamos expandiendo la operación, sino que estamos manteniéndola, buscando recursos en otros sectores de la mina. Por eso, no tendremos ningún consumo adicional, eso es lo que se comprometió y aprobó la autoridad en este tema”, indicó Barra al respecto.

En tanto, la gerenta de Cambio Climático y Biodiversidad de Anglo American, Marcela Bocchetto, recordó que para la concreción de esta iniciativa se realizaron análisis de riesgo en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y que se han hecho seguimiento de los glaciares durante 10 años que están reflejados en el estudio de impacto ambiental. “Detrás de este proyecto hay mucha ciencia. Aquí siempre tuvimos el respaldo de los ejecutivos de la compañía de que todo el trabajo se hacía basado en la ciencia. Eso para mí ha sido un privilegio enorme”, concluyó Bocchetto.

