Desalinización del agua de mar: ¿Cómo ocurre este proceso y cuáles son sus principales beneficios?

En el país ya hay más de 20 plantas desalinizadoras en funcionamiento, cifra que probablemente se incrementará gracias a las posibilidades que brindan para el consumo humano e industrial.

La sequía es una realidad que en Chile se ha extendido por más de diez años, una que ha invitado a hacer un uso más eficiente del agua, pero también a plantearse nuevas alternativas para obtener este recurso, como, por ejemplo, a través de la desalinización del agua de mar. Este proceso fue el protagonista del tercer capítulo del programa Comunidad Cobre, que conduce Eduardo Fuentes y presenta Anglo American.

‘‘La osmosis es básicamente separar la cantidad de sal que tiene el agua de mar, de tal forma que podamos obtener agua desalinizada que tratamos posteriormente para conseguir agua de consumo humano, para riego o para uso industrial; es una aplicación amplia. Entonces, uno obtiene por cada dos litros de agua de mar, un litro de agua desalinizada’’, explicó Wilson Alavia, experto en desalinización y procesos mineros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alberto Hurtado (UAH).

En ese sentido, la desalinización del agua se posiciona como una opción viable para hacer frente a la escasez hídrica, cuyo potencial, además, es enorme, considerando que el 70% del territorio nacional corresponde a mar.

‘‘Tenemos en Chile una serie de años secos, por lo tanto, hay una necesidad imperiosa. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que dar respuesta al desarrollo, y esto se hace a través de qué: mirando hacia el mar, donde tenemos una fuente muy rica de agua y el único problema es que hay que tratarla’’, destacó Julio Indo, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Alba.

Además, de la mano de la tecnología, se le puede dar un nuevo uso a la salmuera (por ejemplo, para hacer magnesio), con el fin de que no sea devuelta al mar. Incluso, en el marco del Global Water Summit que se realizó recientemente en Berlín, ‘‘se llegó a la conclusión de que el daño ambiental no es tal; efectivamente hay una afectación, pero esos ecosistemas, en el fondo, pueden adaptarse. En este caso, en Chile somos beneficiados por la corriente de Humboldt, que genera condiciones de dilución de esta pluma salina muy favorables para que no se generen grandes problemas en los ecosistemas ambientales’’, agregó Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades).

Experiencias chilenas

Dentro de la escena global, Israel es claramente el país que lleva la delantera en materia de desalinización de agua de mar. Sin embargo, Chile no se queda atrás, pues encabeza la lista a nivel latinoamericano.

De hecho, en nuestro país existen 22 plantas desalinizadoras en funcionamiento, seis que se encuentran en etapa de evaluación ambiental y otras más que aún se están proyectando. Y no solo eso, pues en Antofagasta, por ejemplo, el 80% del recurso hídrico de la red de agua potable se obtiene por desalinización.

Pero, más allá de la aplicación del proceso de desalinización para conseguir agua para consumo domiciliario, su uso a nivel industrial también tiene un gran potencial. ‘‘Por ejemplo, en la minería un 80% utiliza agua desalinizada, y se proyecta que aumente a un 85% durante los próximos años. Tenemos una capacidad actual de aproximadamente 8.200 litros por segundo, y para 2028 debería ampliarse a 25 mil’’, destacó Alavia.

Es así como en Escondida no usan agua fresca en sus procesos desde 2020. ‘‘Para nosotros ha sido una meta muy importante la reducción del consumo de agua continental o agua fresca, y la desalinización es la solución que hemos propuesto para tal efecto. Pensamos que, a pesar de que tiene un costo más alto, desde el punto de sustentabilidad es un avance importantísimo’’, detalló Sebastián Rivas, gerente de Servicios Estratégicos de BHP.

Mientras que Anglo American se comprometió, ante Naciones Unidas, a dejar de usar agua fresca en su operación más importante de Chile durante la próxima década. ‘‘En Anglo American, tenemos la convicción real de que el uso de agua para consumo humano tiene prioridad. Y hemos ya hecho un compromiso público, que está enmarcado en nuestro plan minero sustentable, de dejar de usar agua fresca en nuestros procesos industriales en Los Bronces a 2030’’, afirmó Schalk Lazare, gerente del Proyecto Hídrico Integrado de Anglo American.

