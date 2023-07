Diversidad en el trabajo: seis de cada 10 chilenos afirman haber sufrido discriminación

5 de Julio de 2023

En la región, Argentina se coronó como es el país con mayor número de personas que fueron víctimas de algún caso de discriminación, con un 86%.

Compartir

En el contexto de un nuevo mes de la Diversidad, la plataforma de empleos Laborum publicó los resultados de un estudio que develó que el 63% de los chilenos afirman haber sufrido algún tipo de discriminación laboral, lo que significa que al menos 6 de cada 10 personas han experimentado esta situación en el último año.

En esta misma línea, el estudio titulado Diversidad en el Trabajo, realizado a 7.545 empleados y especialistas en recursos humanos en Latinoamérica con el fin de explorar las diferentes experiencias relacionadas con la discriminación, dio cuenta que el 67% de los expertos en Chile sostiene que este tipo de situaciones ocurren ocasionalmente en los lugares de trabajo.

En la región, Argentina se coronó como es el país con mayor número de personas que fueron víctimas de algún caso de discriminación, con un 86%. La tendencia es similar en otros países. En Panamá 80%, en Ecuador 75%, y en Perú el 51%. En toda la región, más de la mitad de las personas aseguran haber vivenciado discriminación.

¿Por qué fueron discriminadas? Las razones que indican los chilenos son diversas, destacando la edad con un 16% y el género con 12%, mientras que un 66% se abstuvo de especificar cuáles serían los motivos.

Y eso no es todo. Si bien 6 de cada 10 personas aseguran haber sufrido de discriminación laboral, el 58% reconoce haber sido testigo de algún caso de esta naturaleza dentro de su lugar de trabajo. En comparación con los otros países de la región, Argentina también es el país con mayor cantidad de personas que fueron testigos de un caso de discriminación. En Ecuador experimentaron estas situaciones el 68%, en Panamá el 65%, y en Perú el 52%.

¿Cuál es la percepción de los profesionales en Recursos Humanos respecto a la diversidad en los entornos laborales? El 48% de los especialistas en Chile afirma que en su empresa no se tomaron medidas para promover la diversidad, mientras que el 52% asegura lo contrario. Es decir, casi la mitad de las organizaciones no han impulsado iniciativas que apunten a integrar la diversidad en el entorno laboral.

Y más aún. Tan solo el 18% de los expertos en Chile considera que cuenta con herramientas suficientes para abordar dificultades vinculadas a este tipo de situaciones, mientas que un 67% sostiene que solo es así “para algunos casos”.

Por otro lado, del 52% de los especialistas que respondieron que sí han tomado medidas para promover la diversidad, el 66% afirmó que se integraron políticas de contratación inclusiva en su empresa; el 61% que incorporaron políticas y protocolos frente a la desigualdad o los malos tratos y el 55% que se brindaron áreas de contención o apoyo frente a diferentes situaciones de discriminación o incomodidad.

Del 57% de los trabajadores en Chile que considera que en su empleo no se implementan medidas para promover la diversidad, el 27% asegura que el ambiente laboral no es cordial ni respetuoso, el 22% que no hay igualdad de oportunidades de desarrollo y el 17% que no se generan espacios para tratar el tema (como talleres o capacitaciones).

A pesar de que mayoritariamente consideran que las empresas le dan un tratamiento negativo a la diversidad, la mayoría de las personas en Chile apuestan al futuro: el 60% cree que la inclusión laboral va a ganar mayor importancia, frente un 40% que no lo piensa de esa manera. El mismo porcentaje se refleja en el caso de los expertos (60% y 40% respectivamente).