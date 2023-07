Patricio Fernández renunció a la coordinación de los 50 años del golpe de Estado

5 de Julio de 2023

El ex convencional dejó su cargo luego de los cuestionamientos que han realizado agrupaciones de familiares junto con figuras del oficialismo.

Las presiones tuvieron efecto. Después de los cuestionamientos de más de 160 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos y representantes del oficialismo, Patricio Fernández renunció al cargo de asesor presidencial y coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Los dirigentes han insistido en que lo preparado por el ex convencional para el 11 de septiembre parece más un “show” y evade garantizar en la legislación nacional las garantías de no repetición para que los crímenes de la dictadura cívico-militar no sucedan nuevamente en la historia de Chile.

Pero no es lo único. Desde el PS y el PC han rechazado algunos dichos del ex panelista de TV como “El reto de Boric no es la vuelta al pasado, sino que patear la pelota hacia el futuro” o “sucesos posteriores al golpe de Estado son inaceptables”. En resumen, aseguran que no cuestiona el golpe de Estado en sí mismo como una violación a los derechos humanos y el quiebre de la democracia.

Patricio Fernández intentó explicar sus palabras y visión; sin embargo, las últimas expresiones sobre su trabajo terminaron por desatar una renuncia. El último hecho se registró en la suspensión de una actividad llamada “Árboles de Memoria” que fue rechazada por la Red Sitios de Memoria mientras él permaneciera en el cargo.

La renuncia de Patricio Fernández

“La Dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República informa que el asesor presidencial Patricio Fernández ha presentado su renuncia voluntaria a las funciones desempeñadas en el marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973″, confirmaron desde La Moneda este miércoles.

El mandatario (Gabriel Boric) comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión”, complementaron.

“El jefe de Estado confirma que ‘las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente, por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Les debemos muchísimo como país'”, expresaron desde Presidencia.

Por lo pronto, el Ministerio de las Culturas, en coordinación con otros ministerios, quedará al mando de las actividades conmemorativas del 11 de septiembre.