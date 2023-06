50 años del Golpe de Estado: la disconformidad de los familiares y el criticado rol de Patricio Fernández

30 de Junio de 2023

La visión del asesor presidencial y los preparativos de la conmemoración del 11 de septiembre no tienen conformes a sectores de izquierda y agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

A 74 días de que se cumplan 50 años del Golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, el Gobierno del presidente Gabriel Boric sigue trabajando en la conmemoración de esta fecha tan sensible para el país.

Entre las últimas novedades, el Ejecutivo presentó hace dos semanas el portal 50.cl, que contiene una serie de actividades y contenidos relativos a esta fecha que sigue, pareciera que más que nunca polarizando a Chile.

“A 50 años confirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, convencidos que la democracia se construye con memoria y futuro”, es parte del mensaje que La Moneda ingresó en la nueva plataforma. Sin embargo, estas “ideas fuerza” no han generado un apoyo transversal en los partidarios del Gobierno.

El asesor presidencial de esta conmemoración ha sido cuestionado en el Congreso Nacional y en las agrupaciones de detenidos desaparecidos (DD.DD) y de Ejecutados Políticos, quienes perdieron a sus familiares en la dictadura cívico-militar.

Patricio Fernández, quien participó en la Convención Constitucional que escribió el primer texto de nueva Constitución, que finalmente fue rechazado, fue designado por Gabriel Boric para construir la narrativa del 11 de septiembre que se avecina.

“El reto de Boric no es la vuelta al pasado, sino que patear la pelota hacia el futuro”, ha dicho. En una de sus últimas intervenciones públicas, el ex convencional constituyente aseguró, entre otros puntos, que “sucesos posteriores al Golpe de Estado son inaceptables”.

Su frase se enmarca en el contexto de una conversación con Manuel Antonio Garretón en la Radio Universidad de Chile. Allí, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales refutó al ex panelista de TV y director de The Clinic: “Patricio, ahí tú estás diciendo las consecuencias: Después del golpe, no debió haber pasado lo que pasó. ¡No! Yo sé que esto choca mucho -hay toda una discusión sobre historia oficial- pero si no tienes un consenso de que jamás debió ocurrir el golpe…”.

Estamos hablando lo mismo. Quizás hay un malentendido del lenguaje. Lo que quiero decir es, la discusión de por qué sucedió, no quiere decir que tú justifiques que eso pueda o deba suceder ante determinadas circunstancias. Porque, efectivamente, eso que sucedió, tuvo unas consecuencias, y está intrínseco en esa manera de actuar, de solucionar por la violencia los conflictos sociales”, respondió Fernández.

La irrupción de Carmen Hertz

Esta discusión entre Patricio Fernández y Manuel Garretón no ha pasado inadvertida en la antesala de los 50 años del Golpe de Estado. La diputada Carmen Hertz (PC), quien a fines de mayo presentó un proyecto de ley que sanciona el negacionismo, se excusó de hablar con EL DÍNAMO respecto al tema, pero sí utilizó sus redes sociales para dejar en claro sus postulados en torno a las palabras del representante de La Moneda y cerebro de la conmemoración oficial del 11 de septiembre.

“Un Golpe de Estado sangriento contra un Gobierno democrático, instigado y financiado por una potencia extranjera como fue el golpe del 11 de septiembre de 1973 es siempre un crimen de lesa humanidad, tuerce la historia de un país y destruye su tejido social“, afirmó la parlamentaria y reconocida ex abogada de causas de derechos humanos.

“Su calificación como terrorismo de Estado no depende de la generación X o Z, ni de la ‘perspectiva histórica’ A o B, ni de la opinión que se tenga sobre sus causas, sería tan aberrante como relativizar las ‘causas’ del holocausto”, expresó Hertz, quien además es viuda de Carlos Berger, periodista asesinado por la Caravana de la Muerte.

Asimismo, en una respuesta a un tuit publicado por el periodista y escritor Óscar Contardo, Hertz agregó que “el encarcelamiento, las ejecuciones, las golpistas (SIC) y el despojo al pueblo comenzaron de inmediato, pretender desconocer ese hecho es negacionismo puro”.

“Es muy lamentable y decepcionante para la sociedad que se pretenda una conmemoración del golpe de estado en este tono y con estos encargados“, cerró.

Contra Fernández y por las garantías de no repetición

En la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) están conformes con la actitud del presidente Boric para conmemorar la fecha; sin embargo, cuestionan a Patricio Fernández por el tono que le ha dado a las actividades y lo que viene respecto al 11 de septiembre.

Critican que el asesor presidencial tenga una visión parecida a un espectáculo después de reunirse y mostrarles a los familiares una presentación digital.

“No es un evento, no es una evaluación de los 50 años y sí es una muestra de cómo ha cambiado el país. El hecho mismo tiene que ver con los derechos humanos y la cultura de la muerte que no sólo afectó a las víctimas y los familiares”, comenta a EL DÍNAMO la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.

“Por eso hablamos de un evento que mostró Patricio Fernández, por eso hemos sido insistentes y entregamos nuestra posición. Él no tiene la experiencia ni la cercanía de los derechos humanos, es el menos indicado y por eso no estamos contentos. Quiero decir que el tema de los derechos humanos no es sólo cultura, es justicia total”, sentencia Lira.

Hoy hay muchos victimarios que tienen cientos de años de cárcel, pero no es por las penas gravosas, es porque juntaron condenas. Queremos entregarle al país una democracia con garantías de no repetición y eso hoy no está. Por eso Piñera violó los derechos humanos en su Gobierno. Los anteriores no hicieron nada y eso permitió sacar los militares hace unos años”, agrega.

“Valoramos lo que se ha hecho, pero la obligación del Estado es tener estas garantías de no repetición. Tenemos claro como agrupación que para el Gobierno no es fácil hacer proyectos de ley porque la derecha tiene mayoría en el Congreso, pero tenemos fe en que pueda pasar aunque nos hayan mentido hace muchos años a los que nunca supieron de sus familiares y a los que supimos que fueron ejecutados pero no pudimos sepultar. Sabemos que es difícil, pero les digo a los de la derecha, a los republicanos, a la UDI, que ellos son los civiles cómplices que han sido blanqueados. Pero eso no nos hará mella en nuestra lucha”, afirmó la presidenta de la AFEP.