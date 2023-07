Ex fiscal Sabas Chahuán y nueva investigación contra Daniel Jadue: “Pongo las manos al fuego por él”

15 de Julio de 2023

Y es que el jefe comunal de Recoleta fue denunciado por un ex socio, que lo acusó de pedirle un millonario aporte para la municipalidad y el Partido Comunista.

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán se refirió a la nueva investigación que enfrenta el alcalde Daniel Jadue (PC), por eventual cohecho en las farmacias populares.

En entrevista con MegaNoticias, Chahuán apuntó que “la formalización es una instancia para que se defienda el alcalde. Yo no creo que haya cometido delito, desde luego no es la causa que tengo yo, porque le estaban imputando el caso luminarias (…) pero esa causa debería terminar luego porque no ha cometido ningún delito”.

Sabas Chahuán no escondió su amistad con Daniel Jadue, señalando que “yo conozco a Jadue hace 45 años. Yo pongo las manos al fuego por 10 personas, y Jadue, en el Caso Luminarias, pongo las manos al fuego por él, y en esta también”.

“El tipo es una persona decente, puede ser pesado, yo no comparto sus posiciones políticas necesariamente, algunas sí. Hablando como amigo de Daniel, más allá de como alcalde, creo que no ha cometido ningún delito y ojalá que lo investiguen. De hecho, lo han investigado bastante”, declaró el abogado.

Chahuán agregó que “en la causa que yo manejo se abrió el secreto bancario, pusimos a disposición las cartolas, le han inventado que tiene cinco o seis propiedades y es mentira, tiene la casa de su madre que la paga él y su hermano y el departamento donde vive y la otra paga los dividendos su ex pareja”.

“El tipo es polémico, genera reacciones y saca ronchas”, sentenció.