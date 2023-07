Charlas, experimentos y fotos: los desconocidos detalles de la visita de Oppenheimer a Chile

25 de Julio de 2023

El denominado "padre de la bomba atómica" visitó la Universidad de Chile en 1962, mientras el país se preparaba para el Mundial de Fútbol.

Pese a que su trabajo al frente del Proyecto Manhattan había puesto fin a la Segunda Guerra Mundial menos de dos décadas antes, la llegada a Chile del científico Robert Oppenheimer en 1962, pasó casi inadvertida.

Es que en esos momentos, el país se preparaba para lo que sería Mundial de Fútbol. De hecho, eso explica que casi nadie notara que el denominado “padre de la bomba atómica” se bajó del vuelo en el que también venía la Selección de Inglaterra y funcionarios de la FIFA.

El físico, que en esos años se desempeñaba como profesor visitante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estuvo de visita entre los días 21 y 25 de mayo de ese año, para encabezar una charla en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Uno de los que asistió al encuentro fue el astrónomo Eduardo Hardy, en ese entonces un alumno de la facultad. De ese día, recordó que el conversatorio se llevó a cabo en “una sala relativamente oscura, no muy grande“, declaró a LUN.

“Me llamó mucho la atención el tema de la charla, pues hizo una presentación de lógica formal. Uno esperaba que hablara de física o matemática, pero él se manejaba en varios temas”, añadió Hardy.

Según explicó el actual académico de la misma facultad, Hugo Arellano, la visita de Oppenheimer se enmarcó “en el contexto de la Alianza Para el Progreso, iniciativa promovida por Estados Unidos en esos años”.

En el libro Historias Secretas del Fútbol Chileno, los periodistas Juan Cristóbal Guarello y Luis Urrutia O’Nell indicaron que “Oppenheimer, invitado por la Universidad de Chile, fumaba pipa y lucía un zapato distinto en cada pie“.

“No fui el único responsable de la bomba atómica”

Pero previo al encuentro con sus colegas, Oppenheimer asistió a una conferencia de prensa junto a académicos y autoridades de la “Casa de Bello”, entre ellos Igor Saavedra.

Fue en aquella ocasión en la que el científico sostuvo que “no soy el único responsable de la bomba atómica, ni me enriquecí con ella“.

“Un hombre nunca se ve a sí mismo. Por muchos años me interesé en aspectos fundamentales de la física y enseñé”, indicó cuando se le preguntó si se consideraba un científico o un filósofo.

“Durante la guerra me preocupé de problemas prácticos y en la última década he estado interesado en problemas que se relacionan con la ciencia y la cultura“, añadió.

Saavedra reveló también que la visita de Oppenheimer incluyó reuniones con las autoridades y dos seminarios, uno de ellos para público general que se realizó en la Casa Central y que se tituló “Meditaciones sobre la Ciencia y la Cultura” y otro más especializado, realizado en el Instituto de Física y Matemáticas, llamado “Elementos Empíricos y axiomáticos de la Física de Partículas elementales”.

Respecto a la primera, el académico de la Universidad de Chile dejó registros en los Anales de la Universidad, histórica publicación de corte académico del plantel.

Allí, el físico chileno recordó que en la charla, Robert Oppenheimer habló de la bomba atómica y de la idea, en esos años “de desembarazarse” del invento, señalando que “me gusta que se hable de esas cosas, pero no debemos engañarnos. El mundo no será más el mismo, independiente de lo que hagamos con las bombas atómicas porque el conocimiento de su fabricación no puede conjugarse”.

“Ese conocimiento existe y todas nuestras adaptaciones para vivir en nueva era deben tener en cuenta su presencia virtual omnipotente, así como el hecho que no podemos modificar ese estado de cosas“, consignó.

La foto de Oppenheimer en Chile

Cuando Oppenheimer visitó la Universidad de Chile, estuvo, entre otros lugares, en el piso tres del Departamento de Física, donde estaba el Laboratorio de Cristalografía, lugar donde realizó una serie de experimentos con alumnos de aquellos años.

Hoy, en ese mismo piso, está la oficina del académico Hugo Arellano, quien hoy en sus muros cuelga una de las pocas fotos que hay de la visita del físico a Chile, la que heredó del fallecido profesor Patricio Martens cuando se fue de la Universidad. “Esa foto fue tomada en el tercer piso de lo que era cristalografía“, aseveró.

Casi cinco años después de su visita a Chile, en febrero de 1967, Robert Oppenheimer, que era un fumador empedernido, murió a raíz de un cáncer de garganta. Tenía 62 años de edad.