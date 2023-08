El furioso descargo de Camila Polizzi contra Constanza Santa María: “Se instalan muchas mentiras”

17 de Agosto de 2023

Camila Polizzi vio este jueves cómo la PDI allanó su domicilio en Concepción, en el marco el llamado Caso Lencería.

La ex candidata a alcaldesa y a diputada entregó sus impresiones a la prensa apostada en las afueras de su vivienda, indicando que “se desarrolló un procedimiento de manera normal y expedita. Fue todo lo que ocurrió”.

Ante esto, dejó en claro que está a “disposición y ubicable”, apuntando que los miembros de la PDI “se llevaron todo lo que estimaron conveniente”.

Pero Camila Polizzi aprovechó la oportunidad para disparar contra los medios de comunicación, indicando que “no sé si ustedes entienden, pero no voy a dar más declaraciones al respecto. Esto se ve mal. Hasta ustedes, ¿cómo la prensa va a estar haciendo esto?”.

“Se han instalado tantas mentiras. El día miércoles, por ejemplo, Constanza Santa María en pleno noticiero central dijo que yo imputé delito al gobernador regional, con nombre y apellido, y eso no ocurrió. Entonces se instalan muchas mentiras. Y el CNTV… nadie hace nada. Y esto me parece realmente aberrante”, disparó Polizzi.

En esta línea, criticó que “yo me pregunto cuántas cuadras vamos a caminar así, porque de verdad yo tuve la mejor disposición a darles una declaración al respecto de lo que ocurrió hoy día, ya lo hice. No sé cuántas cuadras más vamos a caminar de esta manera, pero me parece que lo que están haciendo ustedes es inhumano”.