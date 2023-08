Entrega de recursos por trato directo en Antofagasta salpica a presidente de comisión por caso Convenios

9 de Agosto de 2023

A 24 horas de ser designado como presidente de la comisión investigadora por el caso Convenios, el diputado RN José Miguel Castro se refirió a su vinculación con la entrega de recursos por trato directo por parte del Fisco, en el marco del gobierno de Sebastián Piñera.

Esto, luego que el Diario de Antofagasta detallara que la Seremi de Salud, en ese entonces a cargo de Rossana Díaz (UDI), entregara más de 513 millones al Hotel Altos del Sol durante la pandemia, tras ser utilizado como residencia sanitaria.

Los dueños del hotel son el grupo Korlaet, donde uno de sus controladores es una sociedad integrada por Vania Korlaet, esposa del diputado Castro.

Junto con ello, Contraloría determinó una serie de irregularidades en el recinto, como no uso de todas sus habitaciones, no cumplimiento del protocolo de residencia sanitaria, además de no realizarse las correspondientes revisiones por parte de la Seremi.

Frente a esta situación, la diputada RD Ericka Ñanco, parte de la instancia parlamentaria, anunció que pedirá su inhabilitación como presidente de la comisión investigadora.

“Necesitamos reunir más antecedentes pero solicitaré que se inhabilite de presidir la comisión. No debe existir conflicto de interés entre la investigación que estamos ejerciendo los parlamentarios para generar dentro de la misma comisión las reglas de transparencia y probidad”, apuntó.

Por su parte, el diputado José Miguel Castro se defendió apuntando que la participación de su esposa en esta sociedad es menor.

“Hubo un hotel que se arrendó por trato directo, obviamente en la pandemia, porque en ese tiempo se entregaran por trato directo por la urgencia. Fue ratificado por Contraloría, fue Contraloría a ver el hotel. Estaban todas las debidas consideraciones como hotel, en ese momento, al enterarme de esto, envío un oficio a la seremia de Salud para informar y siguió exactamente igual la necesidad de contrato”, puntualizó José Miguel Castro.

En esta línea, el legislador aseveró que “esto es antiguo y se está sacando ahora por el rol que estoy cumpliendo como presidente. Mi señora tiene una participación que no es la que ha salido, de un tercio, en ningún caso, es como un 17avo puede ser si separamos, tampoco trabaja para el hotel”.