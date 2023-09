¿Ir o no ir al centro de Santiago? la disputa entre Hassler y Monsalve de cara al 11 de septiembre

8 de Septiembre de 2023

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado abrió un inesperado flanco que enfrenta a La Moneda y a la municipalidad de Santiago.

Esto, luego que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hiciera un llamado a la ciudadanía a no concurrir al centro de Santiago este lunes 11 de septiembre, en caso de no ser estrictamente necesario y así evitar ser afectada por las diversas actividades que se desarrollarán en la zona.

“Lo primero es informarse, lo segundo es que si no es indispensable concurrir al centro de Santiago y uno puede el día 10 o 11 quedarse en la casa es una gran contribución al objetivo que todos tenemos, que es que las actividades se desarrollen de manera pacífica”, indicó Monsalve.

En esta línea, el subsecretario de Interior apuntó que “hay muchas actividades convocadas durante el transcurso del 10 y 11 de septiembre. Hay actividades que se van a desarrollar que van a implicar cambios en las rutinas habituales“.

Estas palabras no cayeron nada de bien en la municipalidad de Santiago, donde la alcaldesa Irací Hassler (PC) cuestionó la postura de Monsalve, señalando que “es importante que la ciudad funcione y se garantice seguridad a vecinos, trabajadores y personas que acuden regularmente al centro”.

“No corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos. Como siempre, desde el municipio ofrecemos toda nuestra colaboración, en el cumplimiento de las labores que corresponden a la Subsecretaría de Interior y las policías”, puntualizó.