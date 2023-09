Los pasos de la fiscalía y Carabineros tras las amenazas al presidente Boric en la casa de sus padres

16 de Septiembre de 2023

En Punta Arenas se confirmó la apertura de una investigación después de que el mandatario respondiera a los mensajes que llegaron a la residencia familiar.

Compartir

Después de presentar el proyecto de ley de fortalecimiento y resguardo del acceso a la justicia de niñez y adolescencia, el presidente Gabriel Boric hizo pública una situación que alteró a su entorno en Punta Arenas. Una serie de panfletos con amenazas fueron lanzados en la casa de sus padres con una leyenda y un dibujo de un “colgado”.

“Comunista Boric fuera del país”, es el mensaje que se pudo leer en los papeles que generaron una inmediata reacción del mandatario desde La Moneda.

“La madrugada de ayer un grupo de ultraderecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas… Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia, cruza cualquier límite. No todo vale“, expresó la máxima autoridad del país.

Pero no fue lo único, pues Boric envió un claro mensaje a quienes reprueban su administración: “No me amedrentan en lo más mínimo… Pueden tener la certeza que estaré, junto con nuestro Gobierno, firme trabajando por Chile y su pueblo. ¡Seguimos!”.

Investigación y vigilancia de Carabineros

Frente a esta manifestación en la residencia de la familia del presidente en la capital magallánica, la fiscalía local ordenó abrir una investigación y una custodia continua de esta vivienda que, con el tiempo, se ha convertido en uno de los lugares que los turistas de la zona quieren conocer.

“Efectivamente la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena ha recibido una denuncia de parte de Carabineros por el delito de amenazas que habría sido cometido en perjuicio de los padres de su excelencia el presidente de la República… Se dispusieron diversas diligencias, en particular, la recolección de evidencia en el sitio del suceso, el levantamiento de las imágenes de cámara de seguridad y, por cierto, se emitió una orden de investigar”, confirmó el fiscal Cristián Crisosto.

“Carabineros de Chile en uso de sus funciones preventivas, está haciendo una vigilancia permanente a ese domicilio”, complementó el persecutor.