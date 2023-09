Alessia puso fin a relación con Bombín para volver a Gran Hermano: “No me cierro a una amistad”

22 de Septiembre de 2023

Así, Alessia fue clara en señalar que la relación amorosa entre ambos llegó a su fin, detallando que "el cariño que le tengo es muy genuino, le deseo lo mejor, es una linda persona y lo apoyo totalmente”.

Alessia Traverso, quien finalmente volverá a Gran Hermano, confirmó junto a Fernando Altamirano, conocido como Bombín en redes sociales, que pusieron fin a su relación.

En entrevista con TiempoX, Alessia expresó que durante su participación en el reality, fue dejando atrás los sentimientos que alguna vez sintió por Bombín, quien fue eliminado dos meses antes.

“Es muy diferente estar afuera, pero yo ya lo sabía. Dentro de la casa igual siempre lo quise respetar, porque cuando me gusta de verdad alguien, respeto igual la relación, aunque no estemos pololeando ni nada”, indicó la cantante.

Las palabras de Alessia fueron compartidas por Altamirano, quien agregó que “ella salió con dos meses sin verme entonces obviamente algo cambia, es normal, porque estábamos acostumbrados a vernos todo el día”.

En esta línea, Bombín apuntó que “ya lo hemos conversado, anoche estuvimos juntos, y yo creo que las cosas están claras, para ambos… El día de mañana veremos qué pasa”.

“Vamos a seguir conociéndonos y ojalá que todo se de bien. No me cierro a una amistad, a una relación, tenemos que volver a conocernos. Fui muy honesta con él, quise tener responsabilidad afectiva y que necesito un poco de espacio, pero para que nos conozcamos de nuevo. Lo quiero mucho, me gusta, así que quiero seguir conociéndolo”, sentenció.