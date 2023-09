Alessia pone en duda su regreso a Gran Hermano: “Mi prioridad es mi salud mental”

21 de Septiembre de 2023

La cantante dejó ver sus dudas sobre un retorno a Gran Hermano, apuntando que "quiero tener un tiempo para pensar".

Compartir

Alessia Traverso se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano, sin embargo, su salida será efímera, luego que fuera elegida por sus compañeros al interior de la casa para retornar al programa.

Y es que Alessia es una de los cinco participantes que volverán al reality por decisión de los jugadores, mientras que un sexto ingresará por voto del público, además de sumarse la llegada de iCata.

Pero la cantante dejó ver sus dudas sobre un retorno a Gran Hermano, apuntando que “quiero tener un tiempo para pensar”.

“La verdad es que cuando a mí me preguntaron si iba a volver al repechaje fue a penas venía saliendo de la casa y yo estaba con toda la emoción, ver a Jorge destrozado me rompió el corazón y pensé en Jorge de una y dije que sí”, sostuvo a Publimetro.

Sin embargo, Alessia agregó que “ahora que estoy afuera no me he negado a la posibilidad, pero sí quiero un tiempo para considerar los pro y los contra, la experiencia agota mucho emocionalmente y mi prioridad es mi salud mental”.

Alessia dejó Gran Hermano en la última placa de eliminación, donde obtuvo un 54,9% de los votos, contra los 45,1% de Scarlette.