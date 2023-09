Bombín lo pierde todo: Alessia aclara que no están pololeando y que no es del gusto de su familia

21 de Septiembre de 2023

Alessia Traverso enfrentó uno de los principales temas que generó su paso por Gran Hermano: su relación al interior del reality con Fernando Altamirano.

Y es que Altamirano se tomó muy a pecho el incipiente romance y junto con decirle “te amo” a los pocos días, le regaló un anillo en la actividad del congelado, agregando que la estaría esperando a su salida.

Al respecto, Alessia aclaró su vínculo con Bombín, como lo llamó Papá Lulo (Francisco Becerra), y en conversación con FM DOS dejó en claro que no están pololeando.

“Para partir, no estamos pololeando (…) De hecho, yo, a penas salí le dije que por favor me ayudara a que todo fuera más despacio, porque yo entiendo que él me estuvo viendo todo este tiempo, pero yo hace dos meses que no le veo la cara”, puntualizó.

En esta línea, la cantante agregó que “cuando salí le dije ‘estoy muy nerviosa, necesito que por favor vayamos, no sé si de cero, pero muy de a poco, en todo ámbito. (…) Él era muy de ‘te amo, te amo, te amo’ y yo le dije ‘necesito que me digas te quiero por un tiempo porque no estoy para decirte te amo todavía’”.

“Mi familia vio muchas cosas que no le gustaron de Bambino en el reality. Yo les expliqué que se puede haber visto mal, pero desde adentro es todo muy distinto. Como que cosas que se pueden haber visto quizás de forma fea y no fue tan así (…) Tampoco les cae mal, sino que me advirtieron de cosas que eran sus preocupaciones”, sentenció.