VIDEOS – Hombre que atacó a perro con una honda en Villa Alemana pidió perdón

25 de Septiembre de 2023

La Fiscalía de Villa Alemana confirmó el inicio de una investigación por el caso del maltrato animal que se viralizó en redes sociales.

“Profundamente arrepentido” se manifestó el hombre que atacó a un perro con piedras lanzadas con una honda en Villa Alemana, luego de que el hecho se viralizara en las redes sociales.

De todas maneras, dicha municipalidad confirmó que tomará acciones legales contra el individuo, basadas en la ley 21.020.

De acuerdo a lo que explicó posteriormente el sujeto, identificado como Gastón Ojeda, todo se debió a que los constantes ladridos de perros no lo dejan conciliar el sueño.

Según reveló el mismo individuo en un video que compartió por las redes sociales, “vivo al lado de la Copec y la situación de los ladridos de los perros es de todas las noches“.

“Tuve una semana terrible. Me acosté y los perros ladraban y ladraban (…) Bajé muy enojado y tomé la mala decisión de lanzar una piedra con una honda a uno de los perros“, relató Ojeda.

“Me siento profundamente arrepentido por lo que ocurrió“, aseguró de inmediato, y reveló que “yo tengo un perro que es de fundación y dos gatos que son de fundación. La gente que me conoce sabe que me gustan los animales“.

“Tomé una muy mala decisión“, reconoció Ojeda.

La agresión al perro con una honda en Villa Alemana

El video de la agresión al perro en la estación de servicio de Villa Alemana causó indignación el fin de semana.

El registro del momento se volvió viral en las redes sociales. E incluso personas se manifestaron frente a la casa de Ojeda.

Hasta altas horas de la noche de este sábado, un grupo de personas se dirigió hasta las afueras de la casa del sujeto que agredió a un perrito en Villa Alemana.



Por su parte, el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, confirmó este lunes que se inició una investigación por el caso del maltrato animal en Villa Alemana.