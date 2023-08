VIDEO – “Encuentro injusto que se me tilde de maltratador”: Lucas responde a acusaciones de maltrato contra Bigote en Gran Hermano

22 de Agosto de 2023

El último eliminado de Gran Hermano se defendió de las acusaciones en su contra ante lo ocurrido con la mascota de la casa estudio.

Luego de convertirse en el último eliminado de Gran Hermano, Lucas Crespo, llegó hasta el panel para enfrentar las controversias que marcaron su estadía en el encierro, principalmente por lo ocurrido con Bigote hace unas semanas y que indignó a todos.

De entrada, el ex participante del reality show se mostró sorprendido al enterarse de lo ocurrido y explicó que siempre tuvo una cercanía con el can y que nunca tuvo la intención de maltratarlo.

Según afirmó, se enteró de las acusaciones que tenía en su contra en el aeropuerto, cuando una persona lo enfrentó por el maltrato a la mascota de la casa.

Dicho episodio en Gran Hermano ocurrió cuando Bigote se le acercó a Lucas para jugar, mientras dormía, y le apretó el hocico por molestarlo. Esto causó el llanto del perrito, lo que provocó una ola de comentarios sobre lo ocurrido, donde incluso el perro presidencial, Brownie, se pronunció al respecto.

Por lo anterior, el influencer aseguró que no recordaba lo que pasó al ser consultado sobre lo ocurrido.

“Estaba durmiendo con la cuestión puesta, no sé… Me puede haber mordido y yo saqué la mano… No tengo idea qué carajo pasó. No me acuerdo“, comenzó explicando.

A esto agregó que “encuentro lamentable que se vea esa escena, independiente que hubieses sido por mí o no. Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en la calle“.

Asimismo, aseguró que desde el ingreso de Bigote, siempre intentó acercarse, incluirlo y jugar con él.

“Fui el primero en jugar con él. Lo sacaba para hacer mis entrenamientos, para correr, porque en la crianza de un perro tiene que haber deporte. Yo jugaba mucho rato con él”, insistió.

“Que me tilden de maltratador, es una palabra más fuerte que la cresta. Bigote entraba a la pieza, y al primero que se acercaba era a mí (…) En mi pu.. vida he maltratado a un animal“, enfatizó Lucas.