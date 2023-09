Vino Don Melchor es elegido entre los mejores del mundo por la revista Robb Report

27 de Septiembre de 2023

La revista referente global en experiencias y productos de lujo, dio a conocer el listado de los 17 vinos más prestigiosos del mundo.

El ranking internacional “Best of the Best” de la revista Robb Report, selecciona anualmente las experiencias y productos que son catalogados como un claro referente en materia de lujo, herencia y excelencia a nivel global.

Este año, en su versión n°35, publicó el listado “The 17 Best Wines of the Year” (los 17 Mejores Vinos del Año, de acuerdo a su clasificación de 17 categorías), donde Don Melchor fue galardonado como Best of the Best: Chilean wines.

En esta edición, Don Melchor con su cosecha 2020, se convirtió en el único vino chileno del listado y se posicionó con grandes referentes de la industria vitivinícola mundial.

Don Melchor se destaca como un vino que refleja el potencial del viñedo Don Melchor, el cual se encuentra a más de 650 msnm en la ribera norte del río Maipo. Este gran tinto se elabora con uvas cultivadas en vides propagadas a partir de estacas de Cabernet Sauvignon traídos a Chile desde Burdeos en la década de 1880. Contiene pequeñas cantidades de Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot de este mismo lugar.

“La calidad de Don Melchor como embajador de los vinos iconos de Chile, es indiscutible y su trayectoria es inigualable, alcanzando en estos 35 años de historia los más altos reconocimientos”, dijo Enrique Tirado, CEO y Director Técnico de Viña Don Melchor.

Agregó que “ser parte de este prestigioso listado nos inspira a continuar nuestra incansable búsqueda por entregar en cada cosecha junto a nuestro equipo, la excelencia de elaborar vinos que realmente muestren el carácter único de nuestro prestigioso terroir ubicado en la reconocida Denominación de Origen Puente Alto”.

Este reconocimiento, en la revista líder en el segmento lujo, consolida la reputación de Don Melchor como un referente de excelencia global en el segmento lujo, destaca el compromiso inquebrantable de la bodega por la elaboración de vinos de clase mundial y empuja a la consolidación de Chile como país referente en la producción de vinos de clase mundial.

