Tras muerte en Puente Alto: los riesgos de someterse a una cirugía plástica con cualquier tipo de médico

29 de Septiembre de 2023

"En Chile no existe una ley que regule las cirugías de embellecimiento, por lo que si un doctor de cualquier especialidad desea poner en su consulta 'cirugías plásticas', no es posible prohibirlo", acusó la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica.

La jornada de este viernes se vio empañada por la muerte de Nicole Padilla, una madre de 27 años, tras someterse a una cirugía plástica clandestina en la mesa del living de su casa con un falso médico, quien se encuentra prófugo.

Al respecto, la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica alertó que menos de la mitad de las intervenciones quirúrgicas en este campo – que en 2019 llegaron a 15 mil- son realizadas por especialistas.

Ante esto, Claudio Thomas, integrante de la organización, dejó en claro a radio Biobío que “está demostrado que cuando una persona se somete a una cirugía con un médico que tiene un entrenamiento inadecuado e insuficiente sus riesgos de complicaciones son mayores. Estamos hablando de una complicación médica grave tipo hemodinámica (sangre) o pulmonar, por ejemplo”.

“Todas las cirugías pueden tener riesgo de complicación, pero el médico que no tiene entrenamiento no sabe como reaccionar o resolverlas habitualmente y las resuelve mal y la complicación queda no tratada o peor”, agregó.

Cursos “express” de cirugía plástica

El facultativo alertó sobre la falta de regulación en la legislación actual respecto a los cursos ofrecidos para poder realizar procedimientos estéticos.

“Hay algunos que dicen tener máster en lipoestructura y otros tipos de títulos, considerando que existen cursos incluso de dos semanas y, claramente, un médico general que lo cursa no está capacitado para manejar ningún tipo de complicación quirúrgica de esta área”, añadió Rolando González, jefe del equipo de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Quemados del Hospital Padre Alberto Hurtado.

Por su parte, Claudio Thomas cuestionó que “la mayoría de las veces, la persona que busca un médico no certificado piensa que va obtener un beneficio económico, porque le van a cobrar menos, pero muchas veces estos médicos no cobran menos, cobran lo mismo o más”.

“Lamentablemente, en Chile no existe una ley que regule las cirugías de embellecimiento, por lo que si un doctor de cualquier especialidad desea poner en su consulta “cirugías plásticas”, no es posible prohibirlo. Hasta ahora, todo se rige bajo la ética -o falta de- de este profesional. Esta situación deja a los pacientes más expuestos a complicaciones”, sostuvo el presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Alejandro Conejeros a EL DÍNAMO.

¿Cómo elegir un cirujano plástico?

En cuanto al principal factor para saber si un cirujano está apto para realizar un procedimiento quirúrgico, ambos facultativos son claros: su título profesional.

Rolando González recalcó que la única opción es ser visto por un cirujano plástico acreditado, esto es, una persona que cursó los siete años de Medicina en la universidad, luego tres de especialización en cirugía general y dos a tres años de especialización en Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

Para conocer los datos del médico elegido, pidieron ir a la Superintendencia de Salud y acceder al historial profesional de los prestadores.

“Les recomendamos verificar siempre si sus médicos son cirujanos plásticos certificados. Se puede hacerlo a través de la CONACEM o de la Superintendencia de Salud, en el Registro de Prestadores Individuales. El hecho de que un cirujano plástico esté certificado por esas instituciones acredita que se ha sometido a evaluación por los más altos estándares vigentes en términos de profesionalidad, habilidad técnica, juicio clínico y regulación ética”, señaló Alejandro Conejeros.

En esta línea, González fue claro: “El término cirujano estético no existe. No es un título acreditado en Chile. Muchos de ellos son cirujanos generales dedicados a la estética o incluso médicos generales, anestesistas o ginecólogos”.