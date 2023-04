“Me han ofrecido hacerme alguna cirugía estética”: la reflexión de Pamela Leiva tras publicar foto en bikini

8 de Abril de 2023

La comediante contó que tras su paso por el Festival de Viña del Mar le ofrecieron diversas intervenciones, las que rechazó.

La comediante Pamela Leiva, una de las triunfadoras del reciente Festival de Viña del Mar, publicó una imagen suya en bikini, en donde aprovechó de reflexionar sobre su cuerpo y las presiones para someterse a una cirugía plástica.

En su cuenta de Instagram, la humorista reveló que tras su exitosa presentación en el escenario de la Quinta Vergara recibió ofrecimientos para someterse a una intervención quirúrgica, los que terminó rechazando.

“Cada una conoce su límite, yo conozco el mío. Me han ofrecido a mi después de Viña hacerme alguna cirugía estética, operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura. Pero yo me gusto así como estoy y he dicho a todo que no“, expresó.

La negativa a las cirugías

Pese a admitir que se ha sometido a tratamientos para mejorar su piel, la comediante enfatizó su negativa a entrar a un quirófano, aunque tampoco le cerró la puerta por completo.

“No necesito mas bisturí… jajajaja, por ahora. No quiero ser cínica y decir de estas aguas no beberé“, escribió.

Pamela Leiva aprovechó su foto en bikini para entregar un mensaje a las mujeres, invitándolas a amar sus cuerpos y encontrar el “límite” al momento de buscar los cambios físicos.

“Pero amoras mías (sic) las invito en encontrar el límite de ustedes. Queremos vernos lindas, más no perfectas, por que eso no existe“, cerró.

La publicación de la también ex chica reality se llenó de elogios, especialmente de seguidoras que valoraron su reflexión frente a las presiones que se reciben sobre la belleza.