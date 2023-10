Caso Tomasito: el desesperado reclamo de la mamá y su petición al Fiscal Nacional

11 de Octubre de 2023

Estefanía Gutiérrez utilizó su cuenta de Instagram para solicitar la designación de "un fiscal que esté a la altura".

Un llamado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que reemplace al persecutor a cargo del caso Tomasito, realizó Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo, a casi tres años del hallazgo del cuerpo sin vida del niño.

La mujer empleó su cuenta de Instagram para manifestar su frustración por el nulo avance del caso. Y aprovechó de cuestionar el trabajo que realiza la fiscal Marcela Cartagena.

“Quiero pedirles un gran favor, que me ayuden a difundir este video. Necesito que este mensaje llegue a una sola persona, es para el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Él es el único que nos puede ayudar“, escribió Estefanía en la descripción del video.

En el material audiovisual, la madre de Tomasito dijo con angustia que “hasta la fecha aún no se esclarece qué fue lo que pasó con mi hijo” en el caso.

He buscado todo lo que está a mi alcance, hemos golpeado puertas y nadie nos da una solución, una respuesta”, planteó en el registro.

“Hace poco hablé con mi abogado y me dice que la causa está en pausa. Prácticamente, tienen en el olvido el caso de mi hijo. Me da mucha rabia que hasta la fecha, más de dos años, todavía no nos den ninguna respuesta sabiendo de qué hay muchas pruebas de lo que le pasó a mí hijo”, apuntó la mujer.

Pide un fiscal a la altura

Estefanía Gutiérrez admitió que “estoy muy nerviosa. Me ha costado un montón hacer este video, porque me da ansiedad. Me da mucha pena hablar del caso de mi hijo“, aseguró la madre de Tomás Bravo.

Reiteró que su mensaje está destinado “a una persona que me puede ayudar en el caso de mi hijo, que es el Fiscal Nacional, el señor Ángel Valencia, con el que tuve la oportunidad de hablar“.

Recordó que el persecutor “fue cercano, empático. Me dijo que me iba a dar una respuesta. Ya ha pasado más de un mes y no he recibido ni un sí ni un no, lo cual me parece sumamente injusto”, añadió.

Finalmente, la mamá de Tomasito recalcó que “necesitamos un fiscal que esté en esta querella. No estamos pidiendo que la saquen (a Marcela Cartagena) del caso por completo. Simplemente que ella salga de esta querella y siga por la de abandono. Necesitamos un fiscal que esté a la altura“, cerró su posteo Estefanía Gutiérrez.