Los dardos de Paulina Vodanovic contra el Poder Judicial tras robo a su casa

28 de Octubre de 2023

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), fue víctima de un millonario robo en su casa, la que se encontraba sin moradores, y apuntó como responsable de este tipo de situaciones al Poder Judicial.

En entrevista con MegaNoticias, la parlamentaria aseguró que “esto no cambiará mientras los jueces persistan en dejar libres a quienes deberían estar en la cárcel”.

Carabineros detalló que el robo ocurrió en horas de la madrugada, cuando desconocidos rompieron la protección de una venta para ingresar al domicilio y escapar con un televisor y diversas herramientas, pérdidas avaluadas en tres millones de pesos.

Paulina Vodanovic precisó que “este es un barrio en que somos bastante unidos los vecinos, han ocurrido hechos hace tiempo en que se roban bicicletas, se roban cosas de los autos y se han metido dentro de las casas a robar pertenencias a los autos, pero el hecho de que ahora hayan sacado la reja de una ventana con un chuzo que con el que palanquearon, habla de que finalmente las casas cuando no están con sus moradores no hay ningún respeto”.

Si bien las especies robadas no tenían mayor valor, la legisladora recalcó que “uno queda con la sensación obviamente de que no se puede estar tranquilo en su propio hogar y eso no me pasa solamente a mí hoy día, le pasa a miles de chilenos, y hay que agradecer la pronta acción de Carabineros que llegó sin saber de quién era mi domicilio”.

“El mejor trabajo que se puede hacer aquí es identificar a los culpables, a los delincuentes y que los tribunales también actúen. Aquí actúan Carabineros y actúa la Fiscalía con prontitud, pero necesitamos también que los tribunales consideren los hechos como son y sin buscar tantas teorías alambicadas acerca de la calidad de estas personas. Alguien que entra a una casa, que rompe la reja, que abre una ventana y que se mete por una vía que no está destinada a eso, quiere decir que realmente tiene una voluntad de ingresar a una casa a costa de lo que sea y eso tiene que terminar, no podemos consagrar la impunidad”, argumentó.

Vodanovic agregó que “¿por qué tenemos que subir las rejas? ¿Por qué debemos aceptar que salgamos en auto y nos hagan un portonazo? El problema más grave que tiene Chile es la inseguridad”.