VIDEO – “Le gusta el hueveo”: el micrófono abierto de Paulina Vodanovic contra Boric

2 de Octubre de 2023

El hecho ocurrió en el marco de la manifestación organizada por los adherentes al Ejecutivo en La Moneda.

La senadora Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista, protagonizó un viralizó micrófono abierto en contra del presidente Gabriel Boric.

Y es que antes de iniciar un punto de prensa, Vodanovic preguntó “¿y el presidente salió a la marcha?”, y ante la respuesta afirmativa, la líder socialista soltó “le gusta hueveo”.

Y es que Gabriel Boric salió a Plaza de la Constitución para saludar a quienes se reunieron en el lugar, apuntando que “esto fue una convocatoria de redes sociales, autoconvocadas, donde nosotros desde Presidencia no tuvimos nada que ver. De hecho, nos pidieron un escenario y dijimos que no. Nosotros no hemos aportado nada, no hay ni un peso público en esto, me parece importante señalarlo”.