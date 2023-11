Luis Hermosilla tras filtración de audio: “He sido objeto de una maniobra siniestra”

15 de Noviembre de 2023

El abogado Luis Hermosilla se refirió esta mañana al audio filtrado en que habló del pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF y, junto con negar que haya cometido algún delito, recalcó que “nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita“.

A través de una breve declaración pública, el profesional aseguró que fue “objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo“.

Para Hermosilla “está en juego el estado de derecho”

En el comunicado, el abogado aseveró que tras lo ocurrido con la filtración del audio “están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”.

Dijo también que “no he pagado ni he ofrecido beneficio a funcionario público alguno“.

“Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen. Pero parece claro, desde ya, que hay en marcha una operación oscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho“, expresó Luis Hermosilla sobre el audio filtrado.

En la parte final de su declaración, el abogado sostuvo que “colaboraré con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión”.

Y concluyó aseverando que “no es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado”.