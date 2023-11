“Yo estoy consiguiendo los recursos y ustedes lo saben”: los audios filtrados de Cathy Barriga en Maipú

27 de Noviembre de 2023

La filtración de una conversación por parte de la jefa comunal con otros funcionarios públicos se enmarca en la investigación por delitos de fraude al fisco.

Compartir

El viernes 20 de noviembre de 2020 cuando Cathy Barriga anunció su reelección como alcaldesa de Maipú, un medio local hizo pública una demanda contra el municipio por una deuda de más de $2.300 millones.

La entidad edilicia debía ingresos a Veolia, una empresa de capitales franceses que estaba encargada de recolectar la basura comunal.

Fue así que el medio La Voz de Maipú publicó que habían 13 facturas impagas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 por un monto exacto de $2.360.665.786. Situación que puso en riesgo los bienes municipales, la suspensión de la recolección de basura e incluso el arresto de la entonces máxima autoridad.

Dado este alboroto, posteriormente se generó una discusión vía WhatsApp en el circulo de trabajo más cercano de la alcaldesa, la cual solicitó explicaciones de por qué no se logró llegar a un acuerdo con dicha empresa, pues supuestamente estaba el dinero.

Cabe señalar que si la deuda llegaba a juicio, la cifra aumentaría casi mil millones más.

Los audios filtrados de Cathy Barriga

La siguiente conversación a la cual pudo tener acceso el mismo medio que publicó la demanda, está compuesta por Carolina Sarquis (abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica), Matías Silva (SECPLA), Bastián Báez (Administrador) y Francisco Parra (DIDECO subrogante), además de Cathy Barriga.

“Acá no es un tema de antes, ni siquiera, olvidémonos del ‘antes’. Es un tema del cual están los recursos, de hecho vamos a transferir el lunes esa plata. Era darle una fecha para diciembre, me lo explicó tal cual el abogado (De Veolia). hablé un minuto con él, o dos minutos, y quedamos con un acuerdo”, comenzó la ex alcaldesa.

Luego señaló: “Ese es el tema, y ustedes sabían que yo tenía los recursos porque se los dije el día lunes después que me vine de La Moneda. Eso es lo que no comprendo, que en qué minuto alguien le puede decir a un cliente que no tiene recursos teniéndolos, que no tiene caja teniéndola. Esa es la razón, yo no sé si molestia, porque la verdad no sé cómo se sentirían ustedes en el lugar mío. Pónganse en el lugar mío, la impotencia que uno debe tener, porque es gratuito. Yo hablé con las personas y hablé con ustedes, y parece que no me escucharon”, sentenció.

De acuerdo con el total de la conversación, los funcionarios le insistían a Barriga que no había caja en ese minuto, por lo que no había cómo comprobarle a la empresa que efectivamente se le iba a pagar para que no procediera con las acciones judiciales, pero Barriga no entendía la situación, luego, la jefa comunal continuó increpando.

«Saben qué, yo solamente estoy pidiendo que me presenten un presupuesto, que fijen las cuotas, programarlas. Yo estoy consiguiendo los recursos y ustedes lo saben. No entiendo cómo dicen no hay caja, no entiendo nada. Y esto es jurídico Francisco, no hay por qué hacer reuniones de todo, esto es jurídico”, agregó.

La respuesta de Carolina Sarquis

Dentro de la misma conversación filtrada, se filtró la respuesta de Carolina Sarquis, quien intenta aclararle un poco más a Barriga la situación.

“Sí, se habló con ellos hoy en la mañana, el tema es que escapa de Elier (González), que es el representante legal acá en Chile [de Veolia] y escaló a la casa matriz de Francia y ellos son los que están obligando a hacer esto (la demanda). La deuda es casi de $3.000 millones, pagamos $800 y ellos no aceptan la propuesta que le dimos hoy, por eso nos pidieron que nos reuniéramos el día martes a las 10 acá, el equipo jurídico con ellos, para ver la posibilidad de llegar a otro acuerdo mejor que el que tenemos, porque lo vimos con caja, con Matías y todo y no dan los números.

Más adelante Sarquis continúa dando explicaciones y Cathy Barriga vuelve a interrogar:

“¿Qué caja están viendo ustedes, si ustedes saben que yo estoy consiguiendo recursos? ¿De qué me están hablando que no da la caja?. De verdad, Carolina, no entiendo. No entiendo lo que me están diciendo”, reiteró la ex jefa comunal de Maipú.

Según los datos recabados, cuando la ex alcaldesa se refiere a que “fue a La Moneda” y que estaba ‘consiguiendo los recursos’, se referiría a una solicitud realizada de manera directa y extraordinaria a la Subdere, desde donde se habría hecho una transferencia de recursos enmarcada en el Fondo Común Municipal a fines de diciembre de 2020, lo cual aún se está investigando.

Deudas de la gestión de Barriga y el proceso judicial

La Voz de Maipú también publicó un resumen de las deudas de la gestión de Cathy Barriga, las que hasta ese momento sumaban al rededor de $14 mil millones.

Veolia por $3.200 millones; la empresa Enel, sobre la cual se había sabido a mediados de noviembre, con $4.600 millones; SMAPA tampoco se salvaba, con $5.700 millones en deuda con una serie de proveedores y empresas de mantención de áreas verdes como Núcleo Paisajismo, con $500 millones, Paisajismo Cordillera con $600 millones y Siglo Verde con sus trabajadores en una serie de manifestaciones.

A lo anterior, se le suman montos pendientes derivados de juicios en curso por despidos injustificados, que sumaban cerca de $8.600 millones.

Datos desde el municipio de Maipú indicaron que el nuevo alcalde Tomás Vodanovic debió realizar un nuevo convenio de pago con Veolia porque finalmente tampoco se canceló lo que se había acordado en el Concejo durante el último año.

Finalmente, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, será formalizada por la Fiscalía Oriente por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.