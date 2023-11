Caso Democracia Viva: ex seremi acusa a Miguel Crispi de “omisión de antecedentes claves”

30 de Noviembre de 2023

Carlos Contreras espera comparecer ante el Ministerio Público, asegurando que "mi declaración esclarecerá y disipará dudas que se han instalado debido a la omisión de antecedentes claves"

Carlos Contreras Gutiérrez, ex seremi del Minvu Antofagasta, sacó la voz para referirse a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el caso Convenios, en la arista Democracia Viva, donde es uno de los involucrados, junto a Daniel Andrade, cuestionando las declaraciones de Miguel Crispi.

En una declaración pública, el ex seremi de Antofagasta señaló “desde el primer día me puse a disposición para colaborar con la justicia; voluntariamente entregué mis dispositivos; he estado siempre ubicable. Adicionalmente, yo solicité a través de mis abogados una fecha para declarar en Fiscalía”.

En esta línea, Contreras Gutiérrez aseguró que “mi declaración esclarecerá y disipará dudas que se han instalado debido a la omisión de antecedentes claves”, apuntando que “siempre he dicho la verdad” y adelantando que “cuando declare ante la Fiscalía, aportaré con información valiosa para el proceso”.

Respuesta a Miguel Crispi

La otrora autoridad regional cuestionó las palabras de Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, ante la comisión investigadora del caso Convenios, donde planteó que tomó conocimiento de las eventuales irregularidades a través de “un rumor”.

“Yo como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor un día 7 de junio, donde se señalaba que había una situación en la Región de Atacama (…) Lo derivé a la subsecretaria de Vivienda (en ese entonces Tatiana Rojas) para que lo investigue”, expresó Crispi a los parlamentarios.

Frente a esto, Carlos Contreras sostuvo que el pasado 7 de junio, “Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”, aunque sin especificar quienes fueron receptores de este documento.

“Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un rumor, como dijo en su minuto el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”, aseveró.

El ex seremi de Antofagasta dejó en claro que “en este mismo informe se señala que los funcionarios a nivel regional y nacional de asentamientos precarios, jurídica y administración, siempre dieron por adecuados los procedimientos. Es decir, estos procesos fueron propuestos, gestionados y aprobados por las autoridades y jefaturas pertinentes”.