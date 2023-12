1 de Diciembre de 2023

Caso Audios: CMF pide renuncia de asesora de Asuntos Corporativos por pérdida de confianza

Marcela Gómez emitió una declaración pública, donde recalcó "que no he solicitado ni recibido jamás dinero ni favores de ningún tipo, y que tampoco conozco ni he tenido relación con las personas mencionadas en el el audio, como las investigaciones en curso comprobarán".

