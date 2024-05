Leonarda Villalobos por Caso Audios y grabación a Hermosilla: “No me arrepiento”

15 de Mayo de 2024

La abogada que grabó la reunión con Luis Hermosilla y Daniel Sauer que dio paso al denominado Caso Audios explicó sus motivos y dijo que su error fue confiar "en una colega".

La abogada Leonarda Villalobos, quien participó en la reunión en la que estaban el también abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, aseguró que no se arrepiente de haber grabado dicha conversación, que dio lugar al denominado Caso Audios.

Sin embargo, durante la entrevista que le concedió a Chilevisión Noticias, la profesional reconoció que su familia ha pagado el costo por lo sucedido. “Me arrepiento por mis niños (que) han tenido que soportar cosas que no corresponde que soporten“, aseveró al respecto.

Villalobros explicó que ese día llegó a la reunión decidida a grabar lo que se dijera allí, con el doble propósito de tener pruebas para “demostrarle a Rodrigo Topelberg lo que estaban haciendo“, además de encarar a Daniel Sauer por utilizar la empresa de su propiedad en sus maniobras con Factop.

Los motivos de Leonarda Villalobos para grabar la reunión

“Llegué a esa reunión con la absoluta convicción de grabarla“, dijo Leonarda Villalobos sobre la cita con Luis Hermosilla y Sauer.

“Quería encarar a Daniel, saber por qué había utilizado mi empresa y la de mi marido para esto, sin ningún tipo de conocimiento ni autorización personal mía”, manifestó la abogada.

“Rodrigo Topelberg era el mejor amigo de Daniel Sauer, y Daniel Sauer era el mejor amigo de Rodrigo Topelberg. ¿Me equivoqué?, quizás. ¿No era la mejor fórmula? Puede ser. Pero yo no tenía otra forma de que Rodrigo Topelberg me pudiese siquiera creer que su mejor amigo estaba actuando así. Y tampoco tenía forma de que Rodrigo me mirara en los ojos y me dijera no, no lo sé”, relató Villalobos sobre sus motivaciones.

“Yo quería, primero, demostrarle a la persona que yo creía víctima en ese momento lo que estaban haciendo, cosa que después me doy cuenta que no era víctima. Y también desenmascarar por qué habían usado mi empresa”, planteó la jurista en la entrevista.

Más adelante reveló que quiso reunirse con Topelberg para demostrarle lo que ocurría, pero solo pudo juntarse con la esposa de éste, quien también es su abogada.

“Nos juntamos en un Starbucks. Yo la hago escuchar parte del audio. Nunca tuve la intención de entregárselo, nunca, porque era algo privado“, aseveró.

Admitió que sí se arrepiente “de haber sido tan confiada, de haber creído en una mujer, en una colega“.

Abogada negó sobornos a empleados públicos

En la entrevista, Leonarda Villalobos también fue consultada sobre el supuesto pago que habría realizado a funcionarios públicos para que se eliminara una millonaria deuda en el Servicio de Impuestos Internos a Daniel Sauer.

“Nunca se pagó un soborno y tampoco hay un pago a nadie“, aseguró al respecto.

