Encuesta Cadem: subió el apoyo a Boric y se sitúa en un 33%

4 de Diciembre de 2023

La desaprobación a la gestión del mandatario bajó tres puntos y alcanzó un 62 por ciento.

La aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric subió tres puntos respecto del sondeo anterior, y se sitúa en un 33 por ciento, de acuerdo a lo revelado por la encuesta Plaza Pública de Cadem.

Según evidenció el mismo sondeo, la desaprobación al mandatario bajó tres puntos porcentuales y se situó en un 62 por ciento.

En tanto, el 4% de quienes tomaron parte en la encuesta Cadem no aprobó ni desaprobó la gestión de Boric y un 1% dijo no saber o prefirió no responder.

En materia económica, el 72 por ciento considera que el país va en mal camino si se evalúan los aspectos políticos, económicos y sociales. Apenas el 23% estima que se avanza por un buen camino.

Además, el 83% cree que la economía está estancada o retrocediendo.

Identificación con causas

Otro de los temas que abordó la encuesta Plaza Pública de Cadem se relacionó con la identificación de la ciudadanía con ciertas causas o movimientos.

De esta forma, el 79% de los consultados se mostró identificado y a favor de los derechos de los trabajadores. Más atrás aparecen los derechos de los animales (75%); el cuidado del medioambiente (65%), y el 60% se manifestó en contra del racismo.

Apenas el 15 por ciento de quienes tomaron parte en el sonde se mostraron a favor del rodeo.