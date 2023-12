La historia tras el viral del Cabo del Ejército disfrazado junto a su hija

4 de Diciembre de 2023

Sergio Salgado desfiló disfrazado de mariposa para acompañar a su hija Julieta de 4 años en el carnaval de la primavera.

La historia del Cabo Segundo del Ejército, Sergio Salgado, se transformó en viral luego que se destacara su singular participación en el carnaval de la primavera realizado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

El asistencia de Salgado destacó, ya que desfiló disfrazado de mariposa para acompañar a su hija Julieta de 4 años, hecho que fue aplaudido por los vecinos de la comunidad.

“Julieta me dio ‘papá, mira cómo te aplauden’, yo le contesté que los aplausos eran para ella porque se veía bonita. Ella me respondió ‘No papá, te aplauden a ti porque eres el único hombre vestido de mariposa’”, contó el Cabo Segundo, de 32 años a LUN.

Carnaval de la Primavera

Según contó el Cabo Segundo, el jardín de su hija, representó a la película de Pixar y Disney, “Bichos: una aventura en miniatura”.

“Cuando mi hija me dijo que tenía que vestirme de mariposa, no tuve que pensar nada. No fue tema. Si ella me dijera papá nos toca ir vestidos de princesa, yo voy a poner todo de mi parte para hacerla feliz”, comentó Sergio.

Junto a ello, el militar contó que hay días en que su hija de 4 años lo espera con maquillaje y esmalte de uñas para jugar con él. “Soy instructor militar, pero no me gusta llevar el trabajo a casa. Toda seriedad y rudeza quedan afuera. Llego y Julieta me maquilla o me pinta las uñas”, dijo.

Cambio de planes

Según el relato de Sergio Salgado a LUN, el plan inicial era ir al desfile en familia, pero su esposa debió trabajar, por lo que él decidió acompañar a su pequeña. Julieta “se entristeció un poco, pero luego lo comprendió”.

Debido a lo anterior, el militar contó que fueron al mall chino de Victoria para encontrar todo lo necesario. “Julieta era quien llevaba la batuta. Ella me acomodaba la falda (tutú), me arreglaba las arrugas de la polera y me decía con quién nos sacábamos una selfie. Por mi trabajo, estoy acostumbrado a mandar, pero en ese momento era ella quien mandaba. Yo estaba a sus órdenes”.