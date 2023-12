Indecisos: el rol clave que tendrán en el plebiscito constitucional

12 de Diciembre de 2023

Hace apenas tres meses casi la mitad del electorado no sabía todavía por qué opción inclinarse, por lo que la campaña por redes sociales y el desinterés jugarán un papel decisivo en la elección de este domingo.

Un aumento en el número de indecisos respecto de los que se manifestaban como tales previo al plebiscito de la anterior propuesta de Constitución, observa el académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, Vicente Inostroza, quien no duda en mencionar una ostensible baja en el interés de la ciudadanía por la actual propuesta constitucional.

En conversación con EL DÍNAMO, Inostroza abordó el papel que desempeñan los indecisos en esta etapa del proceso constitucional.

“La importancia que tiene hablar de los indecisos en este plebiscito es que cuando faltaban tres meses para votar, casi la mitad del electorado no sabía todavía por qué opción inclinarse, como mostró la encuesta CEP“, plantea de entrada.

Recalca que aquello es muy diferente a lo que ocurrió en el plebiscito pasado, cuando la ciudadanía se interesó más que ahora, en que las principales preocupaciones de los chilenos se relacionan con temas como la crisis de seguridad.

“En el plebiscito anterior el texto de la propuesta constitucional era un casi un best seller, contrario a este borrador que despierta mucho menos interés. En ese sentido, creo que el proceso se hace mucho más relevante por parte de los indecisos, ya que las opciones A Favor y En Contra no se decidirían tanto por el texto constitucional, sino por otro atajo político, como la aprobación del Gobierno o algunos artículos que han sido difundidos para ver su determinada posición”.

El peso de los indecisos

Vicente Inostroza señala que la estimación más precisa respecto del número de indecisos es la votación de los nulos y blancos en la elección de los consejeros constitucionales de mayo recién pasado, cuando “casi dos de cada diez chilenos votaron nulo o blanco“, la cifra más alta desde el retorno a la democracia.

“Con ese dato, podemos decir que este es un plebiscito con un acto porcentaje de gente que todavía está indecisa, tanto de derecha como de izquierda“, asevera.

El académico de la UDP apunta, sin embargo, que en la medida que se acerca el 17 de diciembre hay cada vez menos indecisos. “Pero, independiente de lo anterior, hay un buen porcentaje del que ignoramos si votará nulo o en blanco, ya que no decidió su opción. Aunque también puede ser una forma de no participar en el proceso, dado que el voto es obligatorio y no quieren que les pasen la multa”.

La elección obligatoria lo que hace es incentivar a ir a la urna por el miedo a la multa, aunque todavía se esté indeciso. Entonces, el domingo vamos a ver si realmente los nulos y blancos serán un porcentaje considerable”, plantea a continuación.

Una franja intrascendente

El docente de la UDP también destaca que lo reflejado por las encuestas, en el sentido de que casi la mitad de los votantes reconoce que no ha visto la franja, “demuestra la falta de interés en comparación con el plebiscito pasado. Ha habido una baja en el rating de la franja electoral respecto de la pasada“.

“Sin embargo, creo que la franja electoral televisiva es cada vez menos decisiva para convencer a los indecisos, porque existen otros medios de comunicación que se ha demostrado que son mucho más eficaces para comunicar ideas políticas, como las redes sociales“, concluye Inostroza.