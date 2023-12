Ex presidenciables cuestionan a Luis Silva por “culpar” a Matthei de derrota del A Favor: “¿Así o más cara de palo?”

18 de Diciembre de 2023

Las palabras de Luis Silva contra Matthei tampoco tuvieron eco en Republicanos.

El resultado del plebiscito de salida de este domingo sigue dejando polémica, tras el triunfo del En Contra, ya que Luis Silva, ex consejero republicano, apuntó a Evelyn Matthei como una de las responsables de la derrota del A Favor.

Y es que el militante republicano aseveró que la alcaldesa de Providencia se sumó a la campaña del A Favor con demora.

En declaraciones a El Mercurio, Luis Silva acusó que “Matthei creo que entró tarde al partido. Creo que se demoró en entrar con decisión. Y cuando lo hizo, aportó con todo su capital político, pero se demoró”.

Ante esto, Ignacio Briones, ex candidato presidencial de Evópoli, tuvo duras palabras para el ex consejero: “¿Así o más cara de palo el ex consejero, adalid de los gustitos en la propuesta y de una errada estrategia? Cuando había que apostar por un seguro, que maximizara la base de apoyo, optaron por ir al casino. La autocrítica honesta es condición necesaria de la responsabilidad”.

Una postura similar tuvo el ex abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, que señaló que la postura de Silva es “impresentable”.

“Se dan gustitos. No saben conducir el proceso. Acusan a todos de cobardes. Tratan de poner su identidad en el texto. Espantan a moderados. Y después excusa siempre es la misma: ‘No nos apoyaron suficiente’. Mucho. Liderar es convocar, no espantar o imponer”, indicó el otrora ministro.

Por su parte, José Antonio Kast no hizo eco a las declaraciones de su compañero de partido, sosteniendo que “Evelyn Matthei se la jugó y le agradezco que haya entrado al debate y que se haya jugado, como ella dijo, su capital político. Eso es valorable, yo lo respeto y lo agradezco”.