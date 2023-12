“Me han escrito preocupados”: ministra Vallejo reacciona al intento de agresión en Rancagua

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió al intento de agresión que sufrió esta mañana en Rancagua, mientras entregaba la propuesta de nueva Constitución previo a las elecciones de este domingo 17 de diciembre.

“Púdrete, asquerosa”, le gritó una mujer a la secretaria de Estado, mientras le arrojaba un vaso de café a la autoridad y a todas las personas que la acompañaban, sin éxito. De hecho, la más afectada fue una mujer que intentaba acercarse a la autoridad.

Tras el lamentable hecho, Vallejose valió de su cuenta en X para asegurar que estaba bien, que no fue alcanzada por el café, aunque sí algunas personas que la acompañaban.

“Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. ¡La verdad es que ni me di cuenta!”, comenzó señalando la vocera de Gobierno.

“Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante. ¡Gracias por la preocupación!”, finalizó Vallejo, dando por cerrado este episodio de agresión en Rancagua.

En tanto, la mujer fue detenida por el delito de atentado contra la autoridad y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

