Tras triunfo del En Contra: distintos actores políticos celebran fin del proceso constitucional

17 de Diciembre de 2023

El senador RD Juan Ignacio Latorre aseguró que "hay una fatiga constitucional producto ya de dos procesos constituyentes fallidos".

Compartir

Con ya casi el total de las mesas escrutadas, el En Contra”se impuso como la opción ganadora con un 55.75%, dándole fin al segundo proceso constitucional y políticos de distintos sectores han salido a dar sus declaraciones, sentenciando el fin de la discusión sobre una nueva Constitución.

El diputado de Renovación Nacional (RN) por el distrito 7, Andrés Celis, dijo: “Soy absolutamente respetuoso de los procesos democráticos e independiente del resultado que se obtuvo, aquí lo importante es que se cierra la discusión constitucional y con ellos se empiezan a enfocar las energías y voluntades en los temas que afectan a Chile en el diario vivir”.

Agregó “esperamos que el gobierno cumpla y no busque impulsar una continuidad porque en esa piscina no hay agua. Yo los llamo a concentrarse en la agenda de seguridad y en el crecimiento para Chile e inversión en salud y otros temas fundamentales, opacados por la larga discusión constitucional“.

Por su parte, Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática (RD) por la Circunscripción 6, indicó que “me parece importante que la ciudadanía haya rechazado de manera transversal en Chile la propuesta de Constitución que elaboraron los republicanos y las derechas. Una propuesta constitucional conservadora que pretendía radicalizar la Constitución neoliberal de 1980“.

Aseveró que “este fracaso al segundo proceso constituyente es claramente responsabilidad de quienes tuvieron mayoría circunstancial en el Consejo Constitucional, donde los republicanos y José Antonio Kast quisieron imponer su visión conservadora al resto de la sociedad”.

Finalizó diciendo que “claramente una distancia entre el sistema político y la ciudadanía a pie con sus necesidades, con sus urgencias, y hay una fatiga constitucional producto ya de dos procesos constituyentes fallidos“.

La también senadora de RN, María José Gatica, señaló que “espero que Chile ahora retome la senda de la estabilidad y los que gobiernan se dediquen a trabajar por las urgencias que nuestro país necesita. Este gobierno ha pasado 2 años evadiendo la discusión de los temas importantes como es por ejemplo, reforma al sistema de pensiones”.

Quien también celebró el fin de este proceso constitucional fue la diputada independiente Mercedes Bulnes al expresar que “Chile le dijo no al extremismo. Ese es el resultado de la elección de hoy. Chile dijo que tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que resolver los problemas reales de la gente. La salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, todo lo que necesitamos”

Indicó que para lograr lo anterior es necesario “trabajar juntos por construir una patria justa y digna para todos, en que no haya privilegios absurdos para algunos mientras otros pasan hambre. Tenemos que estar juntos en la construcción de un Chile que nos reúna a todos. Eso es lo que Chile nos pide, no a los extremismos, no a una constitución derechista que nos separaba y nos perjudicaba a todos“.

Una visión más cruda tuvo su par radical Tomás Lagomarsino, quien sentenció que “viene mucho análisis por delante de cara a entender por qué tenemos un Chile en el cual finalmente se rechazan dos procesos constitucionales, dos propuestas de Constitución y volvemos prácticamente a fojas cero”.

“Es más que lamentable el resultado, es cierto, pero aquí no hay ganadores. El derrotado es Chile que nuevamente no tiene una Constitución que entregue unidad a los chilenos y chilenas”, concluyó.