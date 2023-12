Carabineros abre sumario a jefa de Batallón Ciudadano de La Florida: sigue siendo funcionaria activa

18 de Diciembre de 2023

Carabineros abrió un sumario contra la general Berta Robles, quien fue presentada como flamante jefa del Batallón Ciudadano de La Florida, en el marco de la emergencia comunal decretada por el alcalde Rodolfo Carter.

Esto, ya que si bien la funcionaria fue a llamada a retiro en septiembre pasado, de cara al Alto Mando para 2024, su salida de Carabineros solo se concretaría en marzo del próximo año, de acuerdo a la Ley Orgánica de la institución.

Y es que según precisó La Tercera, en su artículo 39 señala que “los decretos supremos y resoluciones que concedan o dispongan el retiro de los Oficiales Generales, Coroneles y Suboficiales Mayores, fijarán la fecha en que se harán efectivos, la cual no podrá ser posterior en más de seis meses a la de dichos decretos o resoluciones”.

En virtud de esto, desde Carabineros precisaron que Berta Robles sigue siendo funcionaria de la institución, por lo que abrió un sumario administrativo.

Por su parte, la general sostuvo que renunció a la “inamovilidad administrativa” tras ser presentada como jefa del Batallón Ciudadano de La Florida, esto es, no estar recibiendo remuneración de Carabineros. Sin embargo, esto no ha frenado la investigación.

Esta no es la primera vez que hay un desencuentro entre la municipalidad y la institución uniformada, ya que durante la demolición de las ampliaciones ilegales de las llamadas narco-casas, el general director Ricardo Yáñez mostró su molestia con Carter por poner en riesgo la integridad de los funcionarios policiales.

“Quiero pedir que no se utilice a la institución políticamente. Me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver con las cosas efectivas que estamos haciendo, no solamente son las necesidades que tiene un alcalde en particular, al cual, por cierto, respeto mucho, y le hemos permanentemente estado prestando cooperación”, precisó Yáñez.