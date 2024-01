“Puse fin a una especie de camuflaje”: cómo afecta el diagnóstico tardío del autismo en adultos

5 de Enero de 2024

En adultos el proceso diagnóstico del autismo puede confundirse con depresión o ansiedad.

Esta semana, la actriz Sigrid Alegría reveló que fue diagnosticada de Trastorno del Espectro Autista (TEA) a sus 49 años, lo que según sus propias palabras, le trajo “calma y felicidad”.

La protagonista de Como la Vida Misma de Mega expresó que llevaba toda la vida tratando de descubrir qué tenía que la hacía “ver el mundo de otra forma” y “que la gente lo sentía extraño”.

“Cuando aparece este diagnóstico entendí todo y fue una calma. Me encantó. He soltado cosas, he dicho: ‘Soy así’, y he dejado de pelear con que no se me note, eso ya es mucho”, explicó.

Una sensación similar fue la que experimentó el periodista Esteban Sánchez, quien fue diagnosticado como persona autista a los 30 años.

En medio de su terapia habitual, se encontró con el relato de un músico inglés. “Fue muy raro verme tan bien reflejado en alguien autista tan diferente a mi. Por primera vez sentía que alguien refería mis propias vivencias”, contó en conversación con EL DÍNAMO.

La vida antes del diagnóstico

Tras ser diagnosticado autista, Esteban reconoció que antes tenía una vida “muy relacionada a lo que es el camuflaje, tenía como una forma camaleónica para poder sortear la vida. Nos sometemos a situaciones sociales que nos incomodan o nos generan algún tipo de ansiedad, de estrés, pero que nos forzamos a vivirlas o llevarlas para no quedar fuera en grupos de trabajo en el colegio o la universidad o para no ser vistos como bichos raros, con el objetivo de no quedar fuera”.

En ese contexto, el periodista expresó que “esto cambió después del diagnóstico porque empecé a hacerme cargo de quién era, de las cosas que me afectaban y de cómo me afectaban. Por ejemplo, a una persona la puede poner nerviosa conocer gente nueva, pero a alguien autista no solo la va a poner nerviosa, sino también tendrá dolores físicos u otro tipo de malestar”.

“Cuando uno entiende que puede llegar a eso (un episodio de malestar) uno puede abordarlo y evitar lugares con el fin de no someterme de manera vulnerable a espacio donde no quiero estar. Poner fin a esa especie de camuflaje ha sido el principal cambio”, dijo el periodista quien visibiliza el autismo a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué es el autismo?

Macarena Krefft Moreno, Directora Magíster en evaluación e intervención ABA en TEA de la Universidad Autónoma, explicó a EL DÍNAMO que el autismo “es una condición, no una enfermedad y tiene dos áreas sintomatológicas. Una es la dificultad en la comunicación e interacción social y la otra es el interés particular e intenso por una actividad”.

Generalmente, “los síntomas están presentes desde la primera infancia, pero pueden no manifestarse claramente o necesitar apoyo. Sin embargo, hasta que las demandas sociales excedan las capacidades se hace más latente. Algo fundamental es considerar que la expresión sintomatológica suele variar de acuerdo con el desarrollo y situaciones ambientales”, agregó la profesional.

Teniendo claro qué es el TEA, “es que debemos saber que es una condición de vida, no es un trastorno o una enfermedad y por eso el término ‘autismo’ es más apropiado, ya que enfatiza su naturaleza como una condición de vida en lugar de una condición médica”, recalcó Macarena Krefft.

¿Cómo identificar el autismo en la adultez?

“En adultos el proceso diagnóstico es más complejo, debido a que puede confundirse con depresión o ansiedad“, indicó Krefft.

Según explicó la profesional, los signos de alerta que debe tener un adulto previo a consultar son:

Dificultades persistentes en interacción social

Presencia de conductas repetitivas y/o estereotipadas, o resistencia al cambio o intereses rígidos.

Y eso se puede expresar en uno o más de lo siguiente: Problemas en obtener o mantener empleo o educación o dificultades para iniciar o mantener relaciones sociales.

Contacto previo o actual con salud mental o servicios para la discapacidad

Historia de afecciones del neurodesarrollo (incluyendo discapacidad intelectual; trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastornos de salud mental).

Y en adultos con discapacidad cognitiva moderada o severa, se observa lo siguiente:

Limitada interacción con los demás (solitario, indiferente o extraño)

En relación a la importancia de un diagnóstico oportuno, la profesional afirmó que “incide directamente en un apoyo integral a la persona autista en sus diferentes contextos. El objetivo esencial de una evaluación diagnóstica de autismo es garantizar que las personas y sus familias reciban una adecuada orientación y los apoyos necesarios”.

“Una evaluación diagnóstica especializada, busca ver si la persona cumple con los criterios sintomatológicos y para ello, la evaluación debe ser basada en la observación clínica, pero con apoyo de instrumentos estandarizados como ADI-R y ADOS 2. Esta debe incluir una evaluación de los diferentes contextos donde se desenvuelve la persona, para de esa forma obtener un perfil individual de las fortalezas y necesidades de apoyo que requiere la persona”, concluyó la académica.