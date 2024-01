Baja natalidad en Chile: cómo nos afecta la reducción de las familias

11 de Enero de 2024

La disminución de los grupos familiares traerá graves consecuencias futuras, donde una mujer que nazca en 2024, probablemente morirá sola.

El Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) dio a conocer que la tasa de natalidad en Chile disminuyó a un mínimo histórico de 1,3 hijos por mujer.

Este declive refuerza las conclusiones de la investigación realizada por académicos de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). “Una mujer que nazca en 2024, probablemente morirá sola” aseguran.

La disminución de natalidad y familias en la sociedad

La natalidad en las familias se está reduciendo en todo el mundo. Una niña nacida en 2024 apenas tendrá hermanos o primos, pero su familia será más larga porque podría conocer a todos sus abuelos y a la mayoría de sus bisabuelos.

Así mismo se espera que cambie la composición de las redes familiares, donde el número de abuelos y bisabuelos vivos aumentará notablemente y el número de primos, sobrinos y nietos disminuirá.

Si las tendencias actuales continúan, la misma niña podría tener un hijo único o ninguno. A sus 35 años, su red familiar será la más pequeña de los tiempos modernos. Y, si muere muy anciana, probablemente lo hará sola.

Una mujer de 65 años en 1950 podría esperar tener 41 parientes vivos. Se proyecta que una mujer de 65 años en 2095 tendrá sólo 25 parientes, representando una disminución global del 38%.

¿Por qué sucede esto?

Hoy en día la mayoría de las mujeres se rehúsan a tener hijos, los demógrafos señalan una serie de factores que impulsan este fenómeno: la inseguridad económica, la incertidumbre política, el cambio de las normas de género y una disminución del estigma en torno de no tener hijos, según CNN.

Hoy, concebir familias numerosas “resulta prácticamente inverosímil, es algo ya bien instalado en la sociedad” explica el sociólogo Jaime Garrido a La Tercera. De hecho, agrega, la oferta inmobiliaria estableció un estándar de no más de tres dormitorios, independientemente del nivel de ingresos o estrato al que haga referencia la oferta.

Otro factor es que hay familias tanto heterosexuales como homosexuales, con el reconocimiento por ley del matrimonio de personas del mismo género, dice la investigadora Paola Contreras, doctora en Sociología.

“Eso es un cambio en la composición de la realidad de las familias chilenas y también en cuanto a la cantidad de hijas e hijos que tradicionalmente la sociedad tenía”.