Lo que se sabe del robo del celular al diputado Hotuiti Teao en Las Condes

12 de Enero de 2024

El diputado fue víctima de un motochorro en la comuna de Las Condes.

Carabineros investiga el robo de su celular que afectó la noche del jueves al diputado Hotuiti Teao, en Las Condes.

De acuerdo a lo que denunció el legislador, todo ocurrió alrededor de las 23:00 horas, mientras esperaba en la calle la entrega de un pedido en un restaurant.

Hotuiti Teao detalló que cuando le confirmaron que la entrega tardaría unos minutos, él sacó su teléfono celular para avisarle a su suegra que demoraría unos minutos.

En ese momento, un delincuente a bordo de una moto pasó a su lado y le arrebató el celular de las manos, para luego escapar del lugar.

“No hay cuchillos, ni disparos, ni amenazas. Sólo fue un golpe, el celular de las manos y el susto más que nada“, afirmó el diputado.

Luego ahondó en el tema y reveló que “al igual que muchos compatriotas, fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida en el cual me tiraron el celular y me pegaron en el pecho”.

“Es por ese motivo por el que me encuentro en vías de constatar lesiones en Carabineros de Chile, a quienes agradezco el rápido y comprometido actuar“, complementó.

Las críticas de Hotuiti tras el robo de su celular

A continuación, Hotuiti Teao manifestó que “lamentablemente esto y cosas aún peores son las que viven miles de familias día a día en nuestro país“.

“La delincuencia se está tomando en nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos“, aseguró el diputado sobre el accionar del motochorro.

Ahí, dirigió su molestia hacia el Ejecutivo: “No sabemos qué más está esperando este Gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotráfico“.

“Necesitamos apoyo efectivo y mucho más para nuestras policías. Tuvo que morir más de un carabinero para que recién aprobaran la ley Naín Retamal”, cerró el parlamentario.