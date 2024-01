Asesores previsionales sobre reforma de pensiones: “Limita gravemente los derechos de la ciudadanía”

22 de Enero de 2024

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales aseguró que el proyecto de reforma restringe la posibilidad de acceder a información a futuros pensionados.

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) lanzó una acusación en contra de la reforma de pensiones, ya que señalan que, tal como avanza el proyecto de ley, se estaría limitando de forma grave los derechos de los afiliados a acceder a información al momento de optar por la aseguradora más conveniente para que administre sus ahorros previsionales.

Esta situación se debe a que la reforma de pensiones elimina la figura de agente de ventas, quien trabaja para una administradora de fondos recibiendo una comisión o un bono. El motivo de esta medida es que el legislador supone que la gestión de dicha figura podría influir erróneamente al afiliado, quien podría sentirse presionado o inducido por estrategias de marketing.

Sin embargo, la queja de AGAP tiene que ver con que el proyecto de ley iguala el rol de un agente de AFP con el que cumplen los asesores previsionales, papel que está regulado bajo el Decreto Ley N°3.500 y que está acreditado ante la Superintendencia de Pensiones, en una lista pública y que además deja en evidencia que un 90% acude a sus servicios, mientras que apenas un 10% escoge el vendedor.

“Los legisladores ya cometieron ese error el año 2021 al confundir nuestro labor con la de agentes de ventas contratados por una compañía”, partió diciendo Alda Ortiz, vicepresidenta del gremio de Asesores Previsionales de Chile.

A lo que agregó: “Nuevamente, confunden la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica de eliminar a los Agentes que tienen incentivo para vender su producto con la labor del Asesor Previsional eliminando la única herramienta que tienen los futuros pensionados para hacer competir a las compañías de manera de aumentar sus pensiones”.

Dificulta cotizar oferta previsional completa

“Es importante recordar, que los asesores previsionales solicitamos ofertas externas a la totalidad del mercado para asegurarnos de ofrecer a los afiliados lo mejor que tienen las compañías, cosa que no sucede con los Agentes de Ventas que solo pueden solicitar la oferta externa a su compañía de seguros”, sostuvo Ortiz.

En esa línea, la representante de AGAP comentó que en el debate parlamentario “se equipara nuestro rol con los agentes de venta, que el proyecto elimina, cuando lo que nosotros hacemos es una asesoría sin intereses o compromisos con ninguna compañía en particular. Se lo hicimos saber a la ministra del Trabajo Jeanette Jara, al subsecretario de Previsión Social Claudio Reyes, y a sus equipos de asesores, pero persiste esta exclusión a medida que avanza la tramitación”.

“Esto es muy ofensivo al trabajo que los asesores previsionales realizamos, que está debidamente regulada y cuenta con todo tipo de restricciones. Lo que hacemos es una asesoría profesional sin intereses ni vínculos por una u otra compañía, sino que colocando a disposición del interesado toda la oferta existente en el mercado. La persona que acude a nuestros servicios elegirá cuál oferente se acomoda más a sus intereses y proyecciones, sin presión alguna”, insistió.

Y para cerrar, Alda Ortiz detalló que “la asesoría previsional es preferida en más de un 90% de los casos, y eso no lo decimos nosotros, lo dice un informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2018, que establece que apenas un 10% o menos de los futuros pensionados acude a un agente de ventas. Los más perjudicados con esto son los ciudadanos y ciudadanas, que no podrán acceder a información clara y profesional. Esto es muy grave para el sistema de pensiones, que debiera ser claro, transparente y con información que le ayude al futuro pensionado a tomar la mejor decisión. Pero hoy, con la actual Reforma de Pensiones, eso no será posible”, concluyó.