El camino que le resta a la Reforma de Pensiones para ser aprobada

17 de Enero de 2024

Luego de ser aprobada por la Comisión del Trabajo, se estima que la iniciativa sea respaldada por Hacienda para pasar a la Sala de la Cámara de Diputados la próxima semana.

Esta semana, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la Reforma de Pensiones y la despachó a la Comisión de Hacienda para seguir su trámite legislativo.

La iniciativa, que acogió la fórmula 3+3 propuesta por la DC, el PDG y Demócratas; tuvo 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención para seguir su curso en la próxima instancia.

Dicha formula considera que un 3% vaya para la capitalización individual y el otro 3% para Seguro Social. Este mecanismo fue clave para lograr un consenso entre el oficialismo y los partidos de centro, aunque la oposición se mantiene firme en su idea de rechazar el proyecto.

Antes de ello, se habían aprobado otros temas como el tope imponible; ajustes a la renta vitalicia; ajustes al pilar voluntario y autopréstamo.

¿Cuál es la ruta para la aprobación de la Reforma de Pensiones?

La Reforma de Pensiones ha tenido una larga discusión, y al parecer, ya está tomando dirección gracias a las indicaciones que han presentado partidos de centro no alineados.

Ante este cronograma, es de vital importancia que el proyecto se apruebe llegando a consensos claros. “Este tipo de reformas requiere apoyo, pues es un tema que no puede resolverse por un voto. Requiere sostenibilidad en el tiempo, porque el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras”, dijo el presidente de la Comisión del Trabajo, diputado Alberto Undurraga (DC).

La negociación entre el Congreso y el Ejecutivo ha sido compleja. Si bien, la DC y otros partidos de centro apoyaron la iniciativa, la oposición no ha cambiado su postura y anunció que no darán su brazo a torcer y rechazarán el proyecto. Esta situación puede provocar cierta incertidumbre dentro del Gobierno, puesto que los obliga a seguir negociando y estableciendo alianzas temporales, las cuales no se asegura que sigan en pie en las próximas instancias parlamentarias.

Ahora, la Reforma de Pensiones pasa a la Comisión de Hacienda, instancia que analizará la iniciativa este miércoles y estima su despacho total, para la próxima semana ser vista por la Sala.

En cuanto al inicio de la discusión de esta norma, la Comisión de Hacienda comenzó esta mañana a analizar la propuesta. Durante la tarde, a eso de las 15:00 horas se empezará a votar el proyecto para pasar a la Cámara Baja la próxima semana, donde necesitan 78 votos. De ser aprobado, pasará al Senado.

La oposición se mantiene firme en su postura

La UDI ha puesto una resistencia férrea a la idea de aportar un porcentaje a la solidaridad, ya que plantean que la totalidad de la cotización extra vaya a las cuentas individuales. Este punto ha sido uno de las piedras de tope en el avance de la tramitación.

Así lo aseguró el presidente de dicho partido, Javier Macaya: “avancemos: 3 puntos a cuenta individual. Sobre los otros 3 puntos, dejemos al próximo Congreso y gobierno esa discusión. Hoy no daremos votos para quitar sus cotizaciones a los trabajadores que es propio de su esfuerzo de muchos años”.

Esto deja en un complejo escenario al Gobierno, que a pesar de acoger la fórmula “3 y 3”, nuevamente tendrá que acercar partes en ambas Cámaras. Pues se requieren 78 votos a favor para que la iniciativa sea aprobada en la Sala de la Cámara de Diputados.