Destacado académico de la Universidad de Chicago expuso sobre economía del crimen y corrupción en América Latina

23 de Enero de 2024

En el taller “Crime Workshop”, organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y el Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, el economista y cientista político, Chris Blattman compartió sobre políticas públicas que ayuden a mitigar problemáticas relacionadas con el crimen y la corrupción.

Compartir

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a temas relacionados con la economía del crimen y la corrupción en América Latina, se realizó el taller “Crime Workshop”, organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB) junto al Instituto Becker Friedman (BFI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chicago.

El taller y el posterior panel de discusión fue realizado en el Campus Casona de Las Condes de UNAB y contaron con la participación del destacado académico de conflictos globales de la Universidad de Chicago, Chris Blattman, economista y cientista político, además de co-director del Centro de Economía del Desarrollo de la misma universidad.

Blattman se ha especializado en el estudio de la pobreza, la violencia y el crimen en países en desarrollo, y su libro más reciente lleva por título ‘Why We Fight: The Roots of War and the Paths to Peace’.

“La amenaza más grande para la seguridad no es tan solo la violencia urbana, sino que el crimen organizado”, declaró Chris Blattman.

A juicio de Blattman estos grupos son responsables de todas las preocupaciones de seguridad en la región: el aumento de los niveles de homicidio, la corrupción del Estado, la erosión del apoyo a los gobiernos democráticos, la migración ilegal y el tráfico de drogas. Además de que ahora, incluso países como Chile están comenzando a sentir su influencia.

El workshop puso énfasis en el análisis y discusión de políticas públicas que ayuden a mitigar problemáticas relacionadas con el crimen y la corrupción, como son las terapias cognitivas, la asistencia económica y el control, según el caso particular de cada país y ciudad, ya que, “el tratamiento viene después del diagnóstico”, aseveró.

Para analizar este tema, tras la conferencia de Blattman, hubo un panel de discusión,moderado por Jaime Bellolio, director del Observatorio Territorial del Instituto UNAB de Políticas Públicas.

En este panel participaron Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana y ex integrante de la mesa de seguridad; Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios, Evaluación, Desarrollo y Control de la gestión del Ministerio Público; y Juan Francisco Galli, abogado y ex subsecretario del Interior y de Fuerzas Armadas.

Aporte a la política pública

En el marco del Crime Workshop se realizó también un taller científico que reunió a economistas de América Latina y Estados Unidos, quienes presentaron los resultados de sus investigaciones asociadas a economía del crimen y la corrupción.

Al respecto, el Dr. Miguel Vargas, decano de la FEN UNAB, explicó que se trató de “una discusión científica de alto nivel que reunió teorías, experiencias y datos de diversas partes del mundo con el objetivo de identificar las mejores prácticas y políticas públicas para reducir la criminalidad”.

Agregó que “este es un aspecto de gran relevancia dado que involucra múltiples facetas y tiene un impacto significativo en el país”.

Sobre la relevancia de la discusión académica en relación con el tema, Blattman sostuvo que “lamentablemente, la mayoría de quienes generan política pública no comprenden cómo operan estos grupos ni qué hacer al respecto y hay muy poca evidencia sobre lo que los gobiernos pueden hacer”.

A su vez dijo: “entendemos que este grupo de académicos está dedicado a subsanar esa brecha, y conferencias como esta son una excelente forma de reunirlos y colaborar con quienes desarrollan políticas públicas”.

Colaboración UNAB – FBI

Con el Crime Workshop, la Facultad de Economía y Negocios UNAB culmina su primer año de colaboración con el Instituto Becker Friedman, tras la firma en marzo de 2022 de un importante acuerdo de colaboración, que la convirtió en la primera socia en Latinoamérica de la Universidad de Chicago para este proyecto.

En la misma instancia, Fernando Álvarez, director de BFI Latinoamérica, agradeció la hospitalidad de la UNAB y compartió las actividades que se realizarán bajo el acuerdo.

“Este es un proyecto que busca potenciar la investigación en distintas áreas de la economía entre la Universidad de Chicago y la Universidad Andrés Bello y por supuesto extenderla a Latinoamérica”, explicó el decano de la FEN UNAB.