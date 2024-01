Prima del autor confeso del crimen de Michelle Silva reveló significativo antecedente: “Ya ha estado en la cárcel”

23 de Enero de 2024

Jessica Figueroa se refirió a los antecedentes de conducta de su primo, quien confesó el asesinato de la joven de 20 años. Además, expuso las represalias y amenazas que ha sufrido su familia.

Luego de que Claudio Figueroa confesara ser el autor del homicidio de Michelle Silva en San Felipe, su prima, Jessica Figueroa, se refirió a las amenazas y represalias que han recibido los familiares. Además de ello, dio más detalles con respecto a la personalidad del sujeto.

En conversación con Las Últimas Noticias dio a conocer la difícil relación que existe entre la familia. “Lamentablemente con él nos une un lazo sanguíneo, pero mi lealtad está con Claudia (madre de Michelle Silva)“, partió diciendo.

Además, recalcó que ella tiene una larga relación de amistad con la madre de la joven de 20 años desaparecida.

Tras ello, Jessica Figueroa dio a conocer que en un principio se generó una confusión, luego de que se difundiera información falsa que aseguraba que ella era la mamá del imputado. Esta situación, “provocó una serie de amenazas y ataques verbales hacia nuestra familia. La gente pasa por fuera de la casa gritando que la van a quemar, que ojo por ojo, que tengamos cuidado“, comentó.

Ante esto, sostuvo que “nadie sabe lo que tiene en su familia. Sin embargo, cada persona debe hacerse cargo de sus actos. No hay que culpar a la madre, al padre, a los tíos, primos o sobrinos, porque cada cual tiene su mente y lamentablemente él es así y nadie lo va a cambiar. El árbol chueco nunca se endereza“.

Los antecedentes del autor confeso del crimen de Michelle Silva

Con respecto a los antecedentes que tiene Claudio Figueroa, Jessica reveló que “él debe tener 40 años y ya ha estado en la cárcel. La última vez creo que fue porque andaba robando. Él es hijo del hermano de mi padre. Lamentablemente, nuestras crianzas fueron diferentes. Sin embargo. Nuestra familia todavía está en shock”.

“Yo no tenía vínculo ni contacto con él hace ocho años. Solo sé que hace poco vivía en la casa de su madre, con ella, aquí en San Felipe”, agregó.

Antes de cerrar, Jessica Figueroa habló sobre cómo reaccionó cuando se enteró que su primo confesó haber asesinado a Michelle Silva. “Yo desde el minuto uno que me enteré de que ese desgraciado le había hecho daño a la hija de Claudia, se lo hice saber. Yo me enteré por mi madre, porque le contó mi tío por parte de papá. Me dio vergüenza mirarla a la cara, me dio miedo su rechazo”, expuso.