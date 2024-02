Por qué la madre de Michelle Silva está un 90% segura que el cuerpo hallado en el río Aconcagua es de su hija

12 de Febrero de 2024

"Yo puedo estar tranquila hoy porque la encontré, pero nunca más la voy a ver", manifestó Claudia Gutiérrez.

Compartir

Tras el hallazgo de un cuerpo femenino en las aguas del río Aconcagua, Claudia Gutiérrez, la mamá de Michelle Silva, dijo creer que efectivamente se trata de su hija.

“Estamos 90% seguros de que es mi hija“, manifestó la mujer tras ser informada que se había encontrado el cadáver. Explicó que se la había identificado “por el tatuaje que se reconoció en el tobillo”.

Reveló que “la pareja que tenía Michelle andaba junto con el buzo que la encontró. Entonces, le reconoció el tatuaje que tenía en el pie. Por eso que estamos 90% seguros de que es ella“, detalló la mujer.

Dijo que ahora “lo que estamos viviendo es un poco de tranquilidad de haberla encontrado, pero nada me va a devolver a mi hija, nada”.

“Yo puedo estar tranquila hoy porque la encontré, pero nunca más la voy a ver“, recalcó.

Mamá de Michelle Silva agradeció a los buzos voluntarios

Claudia Gutiérrez aprovechó la oportunidad para agradecer la gestión de los buzos voluntarios que se sumaron a la búsqueda del cuerpo de su hija, la que fue asesinada a principios de enero por Claudio Figueroa, quien está confeso del crimen.

“Más que nada quiero dar las gracias a los buzos que viajaron desde Valdivia. Lo hicieron de corazón, porque ellos no nos cobran, no vienen por un sueldo acá. Vinieron porque finalmente a nosotros nos abandonó la Justicia, nos abandonó la municipalidad, exceptuando a Alejandra Álvarez que siempre ha estado en todo momento con nosotros”, planteó la madre de Michelle Silva.

“Ellos me devolvieron la esperanza después de que me dijeron que la búsqueda cesaba. Llegaron ellos al otro día y me dieron una nueva esperanza“, reconoció.