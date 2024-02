El trágico final que tuvo la búsqueda de Michelle Silva y Anastasia Orellana

13 de Febrero de 2024

Los cuerpos de las dos jóvenes fueron encontrados en distintas circunstancias, poniendo fin a su búsqueda.

Durante el fin de semana se puso fin a la búsqueda de Michelle Silva y Anastasia Orellana, las dos jóvenes desaparecidas desde hace semanas en las comunas de San Felipe y Quilpué, respectivamente, en la Región de Valparaíso.

La primera se encontraba desaparecida desde la madrugada del 6 de enero, mientras que a la segunda se le perdió el rastro el 2 de febrero, en medio de la emergencia por los incendios forestales en la zona.

Ambos casos terminaron de la peor manera: el cuerpo de Silva fue encontrado en el Río Aconcagua y el de Orellana fue identificado por el Servicio Médico Legal (SML), confirmando que falleció producto de las llamas.

El caso de Michelle Silva

Tras un par de semanas de búsqueda luego de la denuncia que hizo su madre, la mañana del domingo 21 de enero se entregó ante la Policía de Investigaciones (PDI) un hombre identificado como Claudio Figueroa Figueroa.

Allí, el sujeto confesó ser el autor del homicidio de la joven de 20 años y entregó detalles de dónde podría estar su cuerpo, lo que motivó a distintos operativos que, pese a tener esta información, fueron inútiles. Incluso lo llevaron hasta el lugar donde habría lanzado el cuerpo en el río Aconcagua: a metros del puente El Rey, en la entrada de San Felipe.

El 24 de enero, Figueroa fue formalizado, oportunidad en que la fiscal a cargo del caso entregó detalles de cómo se concretó el encuentro entre Michelle Silva y su victimario a través de la aplicación Grindr para la compra de drogas.

La joven llegó hasta la casa de Claudio Figueroa para venderle las sustancias ilícitas y le pidió poder pasar para no realizar la transacción en la calle. Según el sujeto, tras ir al baño, se dio cuenta que su celular y el dinero estaban en su cartera, por lo que le pidió que “me las devolviera, pero no me hizo caso“.

Fue así como, según el testimonio del detenido, “ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar, hasta que me di cuenta que la había matado”.

Según las cámaras de seguridad del sector, Figueroa sale de su casa en bicicleta con un saco blanco, pero al verse complicado, se devuelve a buscar un carro de supermercado. Con él, llega hasta las afueras de la ciudad, donde se deshace del cuerpo.

Más de un mes después de su desaparición, el cuerpo de Michelle Silva fue encontrado el domingo 11 de febrero en el río Aconcagua, a la altura del sector Panquehue. Fue recién este lunes que se confirmó que se trataba de la joven de 20 años.

“Se revisó el cuerpo y se pudo apreciar que habían tatuajes que eran coincidentes con los que manteníamos conocimiento que Michelle tenía. Y hoy, en horas de la madrugada, se confirmó que efectivamente una de las huellas que se levantó es coincidente con Michelle Silva, lo que nos permite afirmar que se trataría de ella”, declaró el fiscal Eduardo Fajardo.

Ahora, queda determinar por el SML la causa de muerte “y todos los otros antecedente que pueda ser importante para la investigación”.

La desaparición de Anastasia Orellana

El caso de Anastasia Orellana se distancia mucho de lo que le ocurrió a Michelle Silva. La adolescente de 14 años desapareció en medio de los incendios forestales que afectaron a la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Quilpué.

La joven arrancó de las llamas mientras su madre junto a su padrastro fallecieron atrapados en un furgón en el sector de Pompeya Sur. El último registro que se obtuvo de ella fue una imagen que se le tomó, donde aparece caminando.

La búsqueda de Anastasia la encabezaron sus hermanos, quienes hicieron un llamado a la Fiscalía de Quilpué para que los ayuden a triangular cuándo fue la última vez que su celular estuvo conectado y dónde.

“Yo encontré el cuerpo de mi madre en el furgón, afuera de su casa, con sus perritos. Creo y quiero creer que ella le dijo a Anastasia que corriera (…) Tener la incertidumbre que mi hermana pequeña no aparezca, es una agonía terrible. No puedo bajar los brazos en este momento”, dijo Ariel Orellana en Contigo en la Mañana la semana pasada.

Pocos días después, este sábado 10 de febrero, el Servicio Médico Legal confirmó la identificación del cuerpo de Anastasia Orellana, sumándola como una de las víctmas de los incendios. El organismo se contactó con la familia para confirmar la noticia.

Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, indicó que el SML “logró identificar el cuerpo de Anastasia Orellana, que es una vecina de Quilpué que era buscada por su hermano, una situación muy terrible”.