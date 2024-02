Radiografía a los asaltos a ciclistas en el Cerro San Cristóbal: cuántos ocurrieron en enero y cuál es el modus operandi

1 de Febrero de 2024

En los últimos días se han incrementado las denuncias de robos de bicicletas por parte de bandas de menores de edad.

En los últimos días, varios ciclistas han denunciado una serie de asaltos en el Cerro San Cristóbal. A punta de amenazas con armas de fuego, los delincuentes intimidan a sus víctimas con el objetivo de robar sus bicicletas y todas sus pertenencias.

Los antisociales aprovechan las empinadas subidas y zonas de descanso para asechar a sus víctimas, considerando así los puntos débiles en donde esperan y asechan a los cansados deportistas para ejecutar los delitos.

Así son los asaltos en el Cerro San Cristóbal

Uno de las personas que sufrió estos asaltos en el sector es Jesús Corrales, quien contó su crudo testimonio a T13.

“Me abordaron. Se me atravesó uno en bicicleta y otro me agarró por el cuello. Y cuando caigo, saca un arma, una pistola, y me dice te voy a pegar un balazo si no sueltas la bicicleta“, comenzó relatando.

A lo que agregó: “Me intentó intimidar diciendo que me iba a dar un tiro. Forcejeamos y el otro joven me dio dos puñaladas, una en la costilla y otra en la pierna“.

De acuerdo con el relato del joven, el modus operandi de los ladrones de bicicletas en el Parque Metropolitano consiste en que la víctima sea abordada por tres sujetos. Dos de ellos amedrentan a la víctima y el tercer delincuente sustrae la bicicleta.

Además, las víctimas recalcan que los antisociales fijan su mirada en las bicicletas de alta gama, las cuales tienen un valor que rondan los tres o cuatro millones de pesos. Otro punto a considerar es que los delincuentes suelen ser todos menores de edad.

Cinthia Rivera, quien también sufrió este delito, comentó al citado medio que el grupo de adolescentes cargó las armas frente a ellos para intimidarlos. Posteriormente, los apuntaron “al cuerpo y a la cabeza y nos gritaron que les entregáramos todas las cosas”.

¿Cuántos robos se han registrado y qué medidas tomará el Parque Metropolitano?

Según datos de Carabineros, solo en enero se han hecho 14 denuncias formales por robo. En esta línea, el capitán Carlos Díaz en conversación con Contigo en Directo, reveló que tras estos hechos se encuentra una persona detenida.

“Contamos con un cuartel en el cerro y estamos focalizando los servicios y es súper importante que las personas hagan las denuncias cuando sean víctimas de un delito”, comentó el funcionario policial.

Por otro lado, desde Parque Metropolitano emitieron un comunicado dando a conocer que ya están tomando medidas para reforzar la seguridad en el lugar: Mayor vigilancia y presencia de Carabineros; una campaña informativa con recomendaciones para visitantes; y trabajo colaborativo con los usuarios.

De este modo, también llamaron a la comunidad a colaborar reportando cualquier comportamiento inusual o incidentes al número de emergencias 1466.