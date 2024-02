FOTO – Así fue la intervención de José Piñera en la misa fúnebre de su hermano Sebastián

9 de Febrero de 2024

Sorpresa causó la participación del hermano mayor de los Piñera Echenique en la ceremonia realizada en la Catedral Metropolitana.

Aunque se esperaba la presencia de José Piñera en el funeral del ex presidente, sorpresa causó entre los presentes en la Catedral que hiciera uso de la palabra durante la misa fúnebre.

Conocida es la distancia que mantenían ambos hermanos, desde que el ex mandatario hizo campaña por el No en el plebiscito de 1988, mientras que el ex ministro del dictador Augusto Pinochet apoyaba la opción del Sí.

Pero esa distancia en realidad se había forjado en sus años de infancia, cuando con una diferencia de apenas un año de edad, ambos competían por las mejores notas.

Tanto el creador del sistema de AFP como el ex mandatario estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Católica. Luego, también los dos realizaron un doctorado en Harvard.

“Con mi hermano José nos tenemos cariño, respeto, pero no somos cercanos. En cierta forma, es algo que está pendiente, pero las cosas son como son. Yo he hecho intentos, pero somos muy distintos”, reveló Sebastián Piñera en una entrevista que le concedió a La Tercera en 2017.

La intervención de José Piñera

Hasta última hora no se había confirmado la presencia de José Piñera en el funeral de Estado del ex presidente.

De hecho, no apareció ninguno de los días en el velorio de Sebastián Piñera en la sede del Congreso en Santiago.

Por ello sorprendió más cuando el mayor de los hermanos Piñera Echenique tomó la palabra durante la misa fúnebre en la Catedral.

“Para que el espíritu santo difunda en la Iglesia una esperanza cada vez más firme en la victoria sobre la muerte. Roguemos al Señor“, fue la breve frase con la que José Piñera intervino en la ceremonia.