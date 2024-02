La emotiva publicación de Mane Swett tras más de 400 días sin ver a su hijo

19 de Febrero de 2024

La actriz lleva más de 400 días sin ver a su hijo Santiago.

El 14 de febrero, la actriz chilena, Mane Swett, compartió una publicación en su cuenta de Instagram junto a su padre y, luego, con su hijo, Santiago, cuando aún seguían juntos con un emotivo mensaje.

En la publicación actualizó los días que lleva sin verlo, siendo 416 en aquel instante. Es así como en el mensaje puso: “En el nombre del Amor. Te amo papá. Te amo hija. Y yo te amo hijo mío. #Día 416“.

La última vez que la actriz compartió con su hijo fue a fines del 2022, cuando Santiago pasó año nuevo con su padre en Nueva York, viaje del cual no regresó.

Es por esto que su cuenta de Instagram se ha convertido en una bitácora de los días que lleva lejos de su hijo.

La razón por la que Mane Swett está separada de Santiago aún es desconocida, pero por otro lado la actriz ha encontrado consuelo y apoyo por parte de sus seguidores.

“Gracias por su apoyo, mi gente buena y seguir aquí conmigo. Siento profundamente su cariño y aquí está el mío. Amen cada hora del día. Los abrazo enorme“, escribió en el comentario de su propio post.

El profundo apoyo de los seguidores de Mane Swett

A través de los comentarios en sus publicaciones se puede apreciar un gran apoyo y cariño viniendo de sus fans.

Muchas madres en la misma situación que la actriz comparten experiencias en sus posts empatizando con la actriz.

“Siempre que veo tus publicaciones y el número del día que llevas sin verlo me da angustia. se me aprieta el corazón mal!, te abrazo! Y deseo que no sigan pasando los días sin tenerlo en tus brazos y besarlo”, escribió Maca, una seguidora en la publicación de la actriz.

“¡Qué injusto! No puedo imaginar tu dolor… creo que me volvería loca! Te admiro”, comentó por su parte, Vanessa, otra seguidora.

Es así como en todos sus publicaciones se puede apreciar el gran cariño y empatía que tiene su comunidad hacia ella.