Ex funcionario del SLEP, arquitecto, lobbista y más: quién es el denominado “Pistolero de La Reina”

28 de Febrero de 2024

Juan Carlos Orion Aramayo Baltra es sindicado como el responsable de disparar a una serie de señaléticas en un sector de la comuna.

Fue el pasado viernes cuando un hombre se ganó el apodo de “Pistolero de La Reina“, luego de que, en medio de un paseo con su perro, comenzara a disparar diferentes señaléticas ubicadas en un sector de la mencionada comuna.

Esto motivó a que vecinos alertaran de esta situación a Carabineros. Rosario Bravo, una de las denunciantes, aseguró a 24 Horas que “al primer balazo, yo agarré el chat, avisé, llamé al 1419, le avisé a todos los chat en que yo estaba que no salgan de la casa. En pocos minutos llegó seguridad y Carabineros“.

Sin embargo, el sujeto en cuestión no logró ser detenido. Aún así, gracias a las cámaras de seguridad, lograron identificarlo: Juan Carlos Orion Aramayo Baltra, un reconocido arquitecto, lobbista, ex asesor de Carolina Goic, vicerrector de Gestión y Finanzas de la Universidad Arcis y, hasta hace unos días, jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur.

A través de un comunicado, indicaron que “ante la información difundida en medios nacionales sobre un presunto acto ilícito involucrando a un funcionario de nuestro SLEP en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, actualmente bajo investigación judicial, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur ha decidido solicitar la renuncia no voluntaria del cargo correspondiente, efectiva a partir de hoy, lunes 26 de febrero”.

El allanamiento

A raíz de la denuncia de los vecinos en contra de este “Pistolero de La Reina”, la Secciones de Investigación Policial (SIP) de la 16ª Comisaría La Reina, en conjunto con el Ministerio Público, iniciaron una investigación por el delito de disparos injustificados, logrando una orden de entrada y registro en el domicilio de Juan Carlos Orion Aramayo Baltra.

En el operativo, incautaron dos pistolas calibre 9mm debidamente inscritas; una pistola calibre 7.65, no inscrita y sin encargo; un fusil calibre 7.62 debidamente inscrito; 144 cartuchos calibre 7.62; seis cartuchos de salva calibre 7.62; 173 cartuchos calibre 9mm; dos cartuchos calibre 22; cuatro vainas percutadas calibre 7.62M; dos cartuchos de calibre desconocido; y accesorios como cargadores o linternas para pistolas.

Desde Carabineros detallaron que “el propietario del armamento no se encontraba en el domicilio al momento de ejecutar la orden de entrada y registro”, por lo que, según agregó el teniente coronel Juan Reyes, “en esta situación, lamentablemente no se logra la detención de la persona involucrada, no obstante, quien reside en el domicilio pasó detenida por el delito de porte de droga”.

La Municipalidad de La Reina presentó una querella por el delito de disparos injustificados en la vía pública.

En el documento, indicaron que “el día de hoy 18 de febrero de 2024 siendo las 22:20 horas aproximadamente, mientras Juan Carlos Orión Aramayo Baltra caminaba por la vía pública, por calle María Monvel, comuna de la Reina, procedió a disparar en cinco oportunidades un arma de fuego que portaba, calibre 9 milímetros, sin ningún tipo de justificación para ello, perturbando gravemente la tranquilidad y atemorizando a los vecinos de las casas aledañas, para luego darse a la fuga“.