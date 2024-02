Las escuetas palabras de Daniel Andrade al salir del aeropuerto: “Que la verdad nos haga libre”

29 de Febrero de 2024

El ex representante legal de Democracia Viva llegó a Santiago para cumplir el arresto domiciliario total en casa de su madre.

Daniel Andrade, ex representante legal de Democracia Viva, llegó este jueves, pasado al mediodía, a Santiago para cumplir con el arresto domiciliario total en la casa de su madre en la comuna de La Florida.

Esto, luego de que este miércoles, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera revocar la prisión preventiva que cumplía desde hace dos meses, argumentando que la defensa presentó nuevos antecedentes y por la colaboración a la investigación.

En el aeropuerto, Andrade fue abordado por la prensa, a quienes declaró que “se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ningún peso de esos 826 millones, y espero que la verdad nos haga libres”.

Además de Daniel Andrade, quien también dejó la prisión preventiva fue el ex seremi Carlos Contreras, quien también habló con los medios la tarde de este miércoles.

En la instancia, aseguró que “en la medida que esto vaya avanzando (la investigación) van a ir apareciendo nombres“.

Además, aseguró estar “contento y conforme con que las instituciones funcionen, como tanto se ha dicho que debiera ocurrir, que las presiones que hemos planteado que existen tanto comunicacionales como políticas no hayan permeado a todos los poderes del Estado”.

Por otro lado, Contreras advirtio que aún “queda mucho camino por delante para que se esclarezcan los hechos, pero este es un momento muy significativo“.